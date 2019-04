Nino Caianiello dovrà pagare 100mila euro ad Amsc. Ma all’azienda la causa costa cara

Si chiude, davanti al tribunale di Milano, la lunga vicenda della azione di responsabilità di Amsc contro gli ex amministratori della società.

Avviata ai tempi del centrosinistra di Edoardo Guenzani, contestatissima da Forza Italia, la causa si conclude con una sentenza a due facce. Che da un lato vede l’ex amministratore Nino Caianiello soccombere, a pagare 105mila e poco più euro. Dall’altro vede la Amsc chiamata a pagare le spese processuali sostenute da tutte le parti coinvolte, che erano tante. Sicchè il conto finale potrebbe arrivare al milione di euro a carico della società multiservizi.

Ognuno degli ex amministratori ha speso circa 40-45mila euro. Cifra non enorme di per sé, ma che appunto va moltiplicata per venti. Tante sono le persone chiamate in causa dall’azione di responsabilità: avvocati e professionisti, tecnici, dirigenti politici leghisti e forzisti, transitati nei Cda del periodo in cui Caianiello era il grande timoniere della politica gallaratese e dell’azienda multiservizi. Per altre parti invece le spese sono compensate.

Quanto a Caianiello, dovrà pagare 105.772,60 euro, più le spese processuali e un risarcimento specifico di 30mila euro. Cifra non consistente, se si confronta all’ammontare complessivo dei danni che venivano contestati agli ex amministratori del centrodestra a trazione Forza Italia: erano i “famosi” 26 milioni di euro che dovevano tornare all’azienda, secondo l’atto che dava il via all’azione di responsabilità.

I costi dell’azione di responsabilità erano già diventati oggetto di scontro politico dopo l’esito (avverso all’azienda) dell’azione di responsabilità sulla gestione della controllata Seprio Real Estate.