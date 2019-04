Il nome dell’ex senatore Zamberletti scolpito nel giardino della memoria del Sacro Monte

A poche settimana dai funerali di Stato che gli sono stati tributati nella basilica di San Vittore la città di Varese torna ad omaggiare lo scomparso senatore Giuseppe Zamberletti con una targa alla memoria nel giardino della memoria al Sacro Monte.

Il nome di Zamberletti, politico e padre nobile della Protezione civile nazionale, riposerà, virtualmente, accanto a Salvatore Furia, in un angolo del borgo di Santa Maria del Monte con una vista straordinaria.

Il giardino della memoria, infatti, è un piccolo angolo di paradiso e riflessione tra via Sommaruga e via Bianchi, ricavato dall’ex camposanto e ora ridestinato, dall’associazione Amici del sacro Monte, a ricordare chi si è più speso per rendere bello, vivo e vitale Santa Maria del Monte.

All’interno sono posizionate le targhe commemorative dei nomi che hanno dato lustro alla città.