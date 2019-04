Nuovi marciapiedi per chi va a scuola, atteso il via ai lavori

Il Comune di Albizzate ha predisposto, e si prepara a rendere esecutivo entro maggio per la partenza dei lavori, un nuovo intervento sulla messa in sicurezza tra le via san Giuseppe, Montello e la via Dante di acceso alle scuole. Si tratterà sostanzialmente della realizzazione di nuovi marciapiedi che creeranno un percorso in sicurezza in particolare per gli utenti delle scuole.

Si tratta di un intervento che implementa e completa un piano di riqualificazione stradale cominciato dall’amministrazione Sommaruga, nella parte della via Montello compresa tra la via Manzoni e la via Dante, e che ora la Giunta Zorzo, con l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Rizzi, proseguirà nel tratto restante.

L’intervento di circa 70mila euro, resi possibile dai trasferimenti straordinari messi a disposizione dal decreto del ministero dell’Interno, è stato studiato anche per risolvere un problema di allagamento della sede stradale emerso con la realizzazione del dosso nella prima parte dei lavori.

«Il marciapiede partirà dalla parte terminale della via san Giuseppe – spiega l’assessore Rizzi -, e proseguirà su via Montello e via Dante. Il progetto, come previsto dal decreto, sarà reso esecutivo entro maggio. Questo intervento completa la messa in sicurezza nei pressi delle scuole ma stiamo lavorando per poter realizzare in futuro un intervento simile su via sant’Alessandro in modo da aumentare la sicurezza ai pedoni che arrivano dalla parte sud del paese».