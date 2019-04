Olginatese sull’orlo del baratro ma la Caronnese non può far regali

Terzultima di campionato per il Girone B di Serie D che anticipa di qualche giorno in vista della Pasqua; tutti in campo giovedì 18 aprile (ore 15.00).

La Caronnese avrà un turno casalingo contro il fanalino di coda del Girone, l’Olginatese. I lecchesi sono a un passo dalla retrocessione e se non dovessero vincere al “Comunale”, l’Eccellenza sarebbe matematica.

La squadra di mister Achille Mazzoleni, che arriva da tre vittorie di fila, è già sicura dei playoff, ma cercherà in queste ultime tre di campionato di migliorare la propria posizione in vista degli spareggi promozione, anche per evitare chi tra Como e Mantova non riuscirà a vincere il campionato.

Sugli altri campi, il Como primo in classifica andrà a Villafranca Veronese mentre il Mantova sarà ospite del Caravaggio. Per la zona playoff saranno di fronte Rezzato e Pro Sesto, la Caronnese sarà spettatrice interessata.