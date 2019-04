Olimpiadi, Fontana: “Arriva la Commissione Cio, Olimpiadi sempre più vicine”

“Con l’arrivo in Italia della commissione di valutazione del Cio, è iniziato oggi l’ultimo miglio del percorso verso la candidatura per l’Olimpiade invernale del 2026. I commissari potranno toccare con mano la bontà della proposta di Milano e Cortina che mette insieme la bellezza delle montagne della Lombardia e del Veneto, con l’appeal internazionale del capoluogo lombardo. Oggi che, con ancora maggiore evidenza, il Governo ha manifestato il sostegno a Milano-Cortina 2026, ci sentiamo motivati nella competizione dalla spinta dell’intero Paese”.

Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in occasione dell’arrivo in Italia della Commissione valutazione Cio. “I commissari, lo ribadisco, potranno vedere direttamente che il nostro dossier è di grande qualità e guarda al futuro sostenibile dei territori e delle comunità coinvolte. Per questo sono ottimista e determinato”.