Openjobmetis, blitz mancato a Torino: nell’ultimo quarto Varese non incide

La rincorsa playoff della Openjobmetis si ferma (per il momento) su uno dei campi dove si poteva pensare di piazzare un blitz esterno, quello di Torino. E si ferma “giustamente”, nel senso che la Fiat – invischiata fino al collo nella lotta salvezza e con parecchie difficoltà finanziarie – ha meritato i due punti al termine della sfida del mezzogiorno (72-66).

Un KO che fa male in ottica classifica: Attilio Caja si arrabbia quando lo si fa notare, ma Varese ha lasciato 6 punti nelle quattro trasferte in casa delle pericolanti, unica vittoria a Pesaro. Ciò naturalmente non cambia il giudizio più che positivo sulla stagione disputata fino a oggi, ma certo complica la vita rispetto alla qualificazione alla griglia scudetto: a cinque giornate dalla fine la OJM rischia di essere di nuovo avvicinata o raggiunta dalle inseguitrici e i due derby all’orizzonte – Milano in casa, Cantù a Desio – rendono più ardua questa rincorsa.

Al PalaVela, intanto, Varese ha pagato la giornata negativa del suo leader offensivo e cioé Aleksa Avramovic, 9 punti negli ultimi 2′ a partita (quasi) persa, appena 4 con tanti errori nei primi 38′ di gara. E poi si è sentita l’assenza di Dominique Archie, in panchina ma non utilizzabile: Ferrero è stato molto bravo nel ruolo di ala forte, ma non ha potuto sostiutuire in toto la doppia dimensione dell’americano che ora si spera di recuperare per la Coppa, mercoledì sera. E poi – diciamolo – per la seconda domenica di fila lascia perplessi il metro arbitrale tenuto nei confronti della Openjobmetis: fischi buoni nel finale (e quindi non ci aggrappiamo a ciò per spiegare la sconfitta, Torino ha meritato) ma per oltre metà gara sono arrivate tante piccole decisioni non certo favorevoli né corrette nei confronti di Scrubb e compagni.

Peccato, perché tornare dal Piemonte con due punti era impresa possibile: purtroppo le percentuali al tiro pesante sono state negative per gli ospiti 9/31, peggiorato dal tiro a segno disperato nel finale, e sontuose per l’Auxilium (13/25, il 52%). I torinesi, dopo un avvio esplosivo nelle triple, non sono quasi mai calati come i tifosi e lo staff biancorossi speravano. Così non sono bastati né il solito Cain (15 rimbalzi, ma in attacco mai servito: cosa che andrebbe migliorata!), né Scrubb che ha alternato qualche errore a diverse buone giocate, né Salumu che ha permesso a Caja di uscire indenne dalle secche avramovciane. E Moore? Il play ha trovato 8 punti pesanti nel secondo quarto, ma si è un po’ fermato lì: insomma, un po’ meglio di altre volte ma ancora troppo poco determinante per ottenere il risultato.

COLPO D’OCCHIO

Molto bello ma anche un po’ freddo, il PalaVela di Torino, almeno rispetto al vecchio “Ruffini” utilizzato fino allo scorso anno. I risultati della Fiat non spingono di certo il pienone al basket e così – nonostante lo sforzo per la coreografia “in giallo” della società locale e un pubblico comunque discreto – il bel gruppo di tifosi biancorossi presente si fa sentire eccome dal proprio spicchio. Tra gli ospiti in parterre anche Ciro Ferrara, grande ex di Napoli, Juve e Nazionale.

PALLA A DUE

Dominique Archie è a referto ma deve essere tenuto a riposo da Attilio Caja per l’inforunio all’anca. In quintetto va come previsto Giancarlo Ferrero oltre ai quattro titolari soliti. Galbiati tiene a sedere sia la coppia Poeta-Cusin sia Wilson, affida la regia a Dallas Moore e schiera subito gli acciaccati Hobson e Jaiteh, che tanto rotti non sembrano. Tra i cinque anche il giovane Anumba per allungare le rotazioni.

LA PARTITA

A differenza dagli appuntamenti precedenti, Varese parte contratta nel quarto d’inizio mentre i padroni di casa, con D. Moore e Cotton, firmano il primo allungo con le triple. La OJM paga la scarsa vena di Avramovic, che sbaglia due rigori: Caja mette Salumu al suo posto e il belga segna 5 punti che consentono ai biancorossi di restare in scia al primo stop (21-15).

La cooperativa dei canestri varesina permette di reggere a un’altra minispallata (Scrubb schiaccia, Salumu segna ancora) tanto che gli ospiti assaporano anche il primo e terzultimo vantaggio, 25-26. Portannese però riporta avanti i suoi, con il tiro da 3 sempre incisivo per tutta l’Auxilium: la OJM regge stavolta per merito di Moore, 8 punti quasi in fila, anche se all’intervallo è 41-36 gialloblu con canestro sulla sirena di Wilson.

Al rientro Varese fatica in attacco e così la squadra di Galbiati scappa sul 48-40: Ferrero e Scrubb rispondono subito e rimettono il match in equilibrio. Anzi, Varese ritrova anche la testa per due volte, prima su rarissimo squillo di Avramovic e poi con bomba di Ferrero (52-54). Però l’ultima azione è sempre di Torino: Poeta a fil di sirena sigla il 54 pari.

IL FINALE

E qui inizia il vero calvario biancorosso: la squadra di Caja smette di segnare – appena 4 punti, 3 di Natali – in mezzo quarto, così Torino ne approfitta: l’ala toscana concede un 2+1 a Cotton e regala un fallo in attacco, la Fiat prende coraggio e chiude la difesa allungando improvvisamente a +11 con Portannese a segno con l’ennesima tripla. Partita chiusa? Quasi, nel senso che Avramovic si affida a nervi e istinto, segna, ruba palla, converte i liberi e regala il -6, ma nel mezzo arriva un’altra bomba di Portannese (che stava per essere sostituito, confessa Galbiati) mentre gli ultimi, disperati assalti biancorossi sono respinti dal ferro: 72-66.