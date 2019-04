Passaggio di gestione alla Moriggia, “saltano” i trofei del Nuoto Club

“Saltano”, nel 2019, i tradizionali trofei d’inizio estate del Nuoto Club Gallarate.

L’annuncio è stato dato con una stringata nota – accompagnata da scuse alle altre società sportive – in cui si informa appunto che i “trofei estivi, previsti per i prossimi 25 e 26 maggio 2019 presso la piscina Moriggia di Gallarate, sono annullati”.

Il motivo? È da ricercare nella fase di passaggio di gestione della piscina di Moriggia, “transitata” dalla cara vecchia Amsc al nuovo gestore, lo Sporting Club di Verona.

«Sostanzialmente nelle date “storiche” in cui svolgiamo i trofei, il gestore ha già previsto l’inaugurazione» sintetizza il presidente del Nuoto Club Massimo Temporiti.

Il gestore ha offerto «la disponibilità del week precedente, ma in quella data ci sono gare federali programmate (alla piscina Mecenate di Milano) e per regolamento federale non si può proporre gare nella stessa data». E un recupero in data successiva? «Non ci è stata data alcuna disponibilità nei weekend successivi».

Il Nuoto Club Gallarate aveva la sua “base” storica proprio alla Moriggia: dal giorno della chiusura dell’impianto per la caduta di pannelli dal controsoffitto, la società sportiva ha trasferito la sua attività alla nuova piscina di Jerago con Orago. Dopo il passaggio da Amsc a Sporting Club, è possibile che si riapra una trattativa per il ritorno della società a Gallarate, ma per ora è presto per parlarne.