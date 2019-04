Pd e “Noi Abitiamo Tradate”: tutti i nomi dei candidati per Mauro Prestinoni

Tante novità e tante conferme nelle liste di candidati che sostengono Mauro Prestinoni, candidato sindaco del Partito Democratico e della lista civica Noi Abitiamo Tradate. «Come candidato Sindaco sono orgoglioso di avere l’appoggio sia di persone che hanno già servito in Politica la Città di Tradate, sia di persone che porteranno un contributo nuovo – spiega Prestinoni -. I consiglieri eletti lavoreranno per Tradate, lontani da equilibrismi di potere romani, garantendo una continuità di servizio e di presenza che chi è impegnato in andirivieni di potere tra Tradate e Roma non può dare».

Partito Democratico

«Il candidato sindaco Mauro Prestinoni, che può vantare grande esperienza amministrativa in ambito pubblico – spiegano dalla segreteria del Pd -, potrà avvalersi del sostegno della rinnovata segreteria cittadina del Partito Democratico, costituita dai candidati consiglieri comunali Rolando Codato e Jessica Vedovato; affiancati da altri due ex consiglieri della passata amministrazione di centro sinistra: Umberto De Rosa e Angelo Summa. Tra i volti noti, già candidati alle recenti elezioni amministrative del 2017, invalidate per via degli appetiti romani del ex sindaco Dario Galli, abbiamo Cristina Benzoni (attiva nel sociale), Angelo Crespi (attivista nella storica associazione quelli delle Ceppine), Antonio Furci (tesoriere del circolo cittadino del PD), Alberta Veronesi (presidente dell’Associazione Anziani di Tradate), Cinzia Grezzana (insegnante), Paola Pietropolli (farmacista), Marco Bassi ( medico chirurgo specializzato in medicina del lavoro, candidato nel 2012) e Santi Giovanni Raineri (tecnico ed ex segretario cittadino del PD). Tra le nuove candidature abbiamo Khadija Boulhiat ( giovane studentessa), Eugenio Maria Castiglioni (architetto ed insegnante), Marco Viscardi (impiegato e già assessore al bilancio nel comune di Malnate), e Giovanni Gaggero (ingegnere della Leonardo Helicopter)».

Noi Abitiamo Tradate

La lista civica Noi Abitiamo Tradate sostiene la candidatura di Mauro Prestinoni, in coalizione con il PD cittadino. «Nel simbolo della lista sono rappresentate l’anima verde e l’anima di sinistra – spigano dalla lista -: entrambe proiettate al futuro, a politiche sostenibili che guardano ai giovani. Il punto forte della nostra proposta è un’idea di condivisione delle scelte per il bene della nostra città, in un’ottica di cittadinanza attiva e partecipativa, con una forte attenzione ai temi sociali e all’ecologia. Nella lista accanto ai volti storici della sinistra tradatese sono presenti volti nuovi: dalla ricercatrice universitaria, all’avvocatessa, all’infermiere».

Stella Casola, 27 anni, ricercatrice universitaria

Santo Cara, 74 anni, pensionato

Daniela Ciani, 40 anni, avvocata

Salvatore Caligiuri, 48 anni, infermiere

Cinzia Incontri, 56 anni, casalinga

Javier Marcelo Ravazzani, 52 anni, perito elettronico

Franca Gabriele, 46 anni,

Albertina Finotti, 70 anni, pensionata

Driss El Ghrifi, 36 anni, operaio

Vincenzo Baldassarre, 65 anni, ex progettista d’aeronautica

Francesca Palma, 76 anni, pensionata

Michele Nanula, 60 anni, infermiere

Luigi Fuoco, 54 anni

Renato Galparoli, 70 anni, litografo

Mario Cavagna, 74 anni, pensionato

Franco Palermo, 70 anni, pensionato