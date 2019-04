A piedi, in barca o in bici: un fine settimana per scoprire le Fornaci

In bici, a piedi, ma anche “viaggiando” nelle foto d’epoca. Una gita speciale, alla scoperta delle fornaci di Ispra, curioso esempio di archeologia industriale che si fonde con il paesaggio della costa lombarda del Lago Maggiore.

Due giorni speciali, proposti dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Comitato Culturale del JRC, il Rotary Club Sesto Calende Angera ‘Lago Maggiore’ e la Società Storica Varesina.

Il grosso delle iniziative è fissato per sabato 13 aprile. Dalle ore 11, grazie alla apertura straordinaria del Mausoleo Castelbarco a Ispra (per gentile concessione della famiglia Sagramoso) verrà inaugurata la mostra iconografica ‘C’erano una volta le Fornaci’, un viaggio nella storia dei luoghi – sulla – per rivivere a distanza di quasi 2 secoli l’epoca della produzione della calce nei forni presenti a Ispra. La mostra, curata da Antonio Bandirali e Giuseppe Armocida, presenterà attraverso le opere grafiche di Cesare Ottaviano e immagini d’epoca, tutte le fasi della trasformazione del paese da piccolo villaggio agricolo a realtà estrattiva e produttiva.

Le passeggiate sui luoghi delle fornaci, organizzate in collaborazione con il Gruppo di Cammino di Ispra, che farà da guida, con partenza dal Mausoleo del Castelbarco. Sono previsti tre tipologie di percorsi.

Previsto anche “Fornaci in barca”, con un percorso di navigazione lungo la costa fiorita (previa prenotazione tel. 340 7701219).

A questi si affiancano anche il ‘Percorso botanico sul lago’ a cura della scuola primaria di Ispra e ‘Fornaci in concerto’ con la Colored Swing Band sabato 13 aprile, ore 21, presso l’Hotel Europa.

La Mostra iconografica potrà essere visitata sabato 13 aprile delle 11alle 18 e domenica 14 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (con un appuntamento speciale al Mausoleo Castelbarco per il 13 aprile quando dalle 10 alle 14, le Poste Italiane apporranno uno speciale annullo postale sulle cartoline realizzate appositamente per l’evento).

Domenica 14 aprile è previsto invece “le Fornaci in bici”, una pedalata organizzata per domenica 14 aprile (partenza dal Mausoleo alle 11) in collaborazione con La bottega del Romeo. Già sabato 13 aprile sarà comunque disponibile il noleggio bici.

«La realizzazione di questo evento – dichiara il sindaco Melissa De Santis – è stata possibile anche grazie alla partecipazione corale delle varie associazioni ispresi ed in particolare della proloco, nello spirito di una reale collaborazione per la valorizzazione del territorio e della sua stori»a.

L’esposizione all’interno del Mausoleo Castelbarco proseguirà a cura del Comitato Culturale JRC per i week end successivi fino al 5 maggio dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

Per informazioni:

biblioteca@comune.ispra.va.it – tel. 0332-7833150

segreteria@comitato-culturale-ccr.eu – tel. 0332-789764

bandirali.visual-arts@comitato-culturale-ccr.eu – +39 3498844874.

Le Fornaci di Ispra: la storia

La calce, nota sin dall’antichità, non serviva solo per le costruzioni, ma era anche un ottimo disinfettante e concime per l’agricoltura. Indispensabile per la concia della pelle. Inoltre la calce si utilizzava anche per la realizzazione della ceramica. Il territorio di Ispra era ricco di calcare, una roccia sedimentaria ricca di carbonato di Calcio (Ca CO3). Si ha notizia che già nel XIV secolo una fornace di Ispra fornì calce alla Fabbriceria del Duomo di Milano. Intorno alla metà dell’Ottocento lungo il versante a lago furono aperte le prime cave ed in corrispondenza di queste, più in basso, sulla riva, si costruirono le fornaci con i relativi moli per l’attracco dei barconi adibiti al trasporto. In cava, minatori abilitati all’uso di esplosivi, spaccavano la roccia. Il materiale staccato in grandi massi dalle mine, veniva spezzato e lavorato successivamente con “petardi”, cioè cariche esplodenti più piccole. Si usavano anche attrezzi manuali e finalmente il calcare veniva smistato secondo la qualità ed inviato al forno. All’inizio del Novecento erano occupati a Ispra – nelle diverse specializzazioni – circa 100 operai con paga regolare e ciò aveva una sensibile ricaduta sull’economia del paese.

Nel 1912 le fornaci del paese producevano la quasi totalità del materiale necessario alle costruzioni nel milanese e in buona parte del Piemonte. Oltre alla produzione della calce andava di pari passo quella della ghiaia. Fu la forte affermazione del cemento che, dalla prima metà del Novecento, innestò il processo di decadimento che portò allo spegnimento graduale di tutti forni. Il 16 dicembre 1960 cessava l’attività dell’ultima fornace.