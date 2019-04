Più 35% di oneri di urbanizzazione nel rendiconto di bilancio

«Abbiamo riportato respiro al bilancio del Comune di Varese. Certo, la strada è ancora lunga e i tagli del Governo centrale agli enti pubblici locali pesano ancora, ma sono molto orgogliosa dei risultati raggiunti, che questo rendiconto esprime. Possiamo dire che stiamo riportando fiducia, efficienza e affidabilità nel meccanismo dei conti che rappresentano la vita quotidiana dei cittadini». Con queste parole questa mattina l’assessore alle Risorse del Comune di Varese, Cristina Buzzetti, ha presentato alla stampa alcuni dati del Rendiconto di Bilancio che verrà discusso in commissione bilancio nella sera di martedì 2 e poi l’11 aprile in Consiglio Comunale.

«Quello di questi giorni è un passaggio importante perché se il bilancio previsionale descrive i progetti e le intenzioni di un’amministrazione, il consuntivo rappresenta i fatti, raccoglie le azioni e tira le somme di quanto è stato fatto. Per questo merita un’attenzione speciale». Ha spiegato l’assessore.

Un rendiconto presentato con grande anticipo: «Lo presentiamo ad aprile, nei tempi previsti ma con grande anticipo rispetto a tante altre amministrazioni: un risultato positivo che si unisce all’altro già ottenuto per due anni consecutivi di approvare il bilancio previsionale entro il mese di dicembre – sottolinea Cristina Buzzetti – Un lavoro per cui devo ringraziare l’efficienza e la dedizione degli uffici».

ONERI DI URBANIZZAZIONE IN GRANDE CRESCITA: “UN SEGNO DELLA RIPRESA DELLA CITTA’”

Uno dei principali dati emersi, che evidenzia una ripresa della città in termini di attività, è l’incremento dell’introito per oneri di urbanizzazione, più 35% rispetto al 2015. «Merito anche di una efficienza e semplificazione nella lavorazione delle pratiche edilizie – come ha spiegato Cristina Buzzetti – Tra l’altro, da molti anni queste risorse finanziavano solo le opere quotidiane e i servizi correnti, mentre finalmente stiamo riuscendo a finanziare gli investimenti per la crescita e il miglioramento della città. Degli oltre 2,3 milioni di euro incassati in oneri di urbanizzazione nel 2018, circa 2 milioni si sono tramutati in investimenti».

Una capacità, quella di utilizzare questi fondi per gli investimenti, che ha fatto bene anche alle opere pubbliche: che nel rendiconto di gestione evidenziano un incremento del 25% rispetto al 2015 sull’effettiva messa in cantiere di opere che erano state preventivate. «Si va dagli investimenti nelle scuole con oltre 1 milione e 200 mila euro, alle strade, marciapiedi e viabilità con 3 milioni stanziati, passando poi all’ambiente con 1,3 milioni per opere di messa in sicurezza e contro il rischio idrogeologico. Oltre 300 mila euro poi sono stati investiti per il sociale e in particolare per la sistemazione degli alloggi ERP, 450 mila euro per la rigenerazione urbana della città e oltre 100 mila per lo sport e le strutture sportive».

VARESE “BUON PAGATORE” PER I FORNITORI

L’ultimo dato su cui si è soffermato l’assessore è stata l’efficienza dell’ente in termini di tempi di pagamento. «Con gli uffici siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo di abbassare nel 2018 i tempi medi in cui la nostra amministrazione paga i propri fornitori: ovvero 7 giorni oltre i 30 tecnicamente previsti. Per fare un confronto, alla fine del 2014 erano 59,7.

I primi dati del 2019 dicono che stiamo migliorando ancora: stiamo avvicinandoci allo zero, il che significa che stiamo pagando a 30 giorni regolaermente. Anche in questo caso sono molto soddisfatta perché questo segna un cambio di marcia notevole e rende il nostro Comune virtuoso».

“UN GRANDE LAVORO CON IL BILANCIO”

«È stato un grande lavoro quello fatto sul bilancio in questi due anni – ha detto il sindaco Davide Galimberti – Dobbiamo esserne fieri e ringraziare l’assessore Buzzetti e i suoi collaboratori. I dati che emergono sono incoraggianti, abbiamo ristabilito un equilibrio corretto tra le entrate e le uscite. Sottolineo poi la puntualità con cui stiamo svolgendo questi passi: noi portiamo il rendiconto in Consiglio comunale mentre molti comuni non hanno ancora approvato il bilancio previsionale. I dati positivi comunicati oggi sono stati per di più raggiunti senza nessun aumento delle tasse e questo nonostante i tagli del governo centrale nei confronti dei comuni. I dati sugli oneri sono poi importanti perché vogliono dire che si sta tornando a credere nella città e negli investimenti. Un’iniezione di fiducia per Varese e territorio. Certo, molto resta a da fare e nessuno ha la bacchetta magica, ma con un duro lavoro e tanto impegno si raggiungono questi risultati».