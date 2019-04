Più matrimoni civili che religiosi: a Varese il corso prematrimoniale “per tutti”

I matrimoni civili a Varese hanno quasi “doppiato” i matrimoni in chiesa: nel 2018 in città sono stati celebrati 175 matrimoni civili, e solo 95 religiosi .

Il percorso di gruppo partirà il 9 maggio presso L’Istituto “La Casa di Varese” sito in via Crispi 4 alle 21 ed è articolato in sei incontri a cadenza settimanale di cui l’ultimo facoltativo. «Il percorso- spiega Enrico Pellegrini, Presidente di Fondazione “La Casa di Varese” Onlus – si colloca in una ottica di prevenzione ed è volontà dell’Istituto offrire un servizio alla cittadinanza, un’esperienza non esclusivamente legata al matrimonio religioso ma ad ogni convivenza con un progetto familiare. Ringrazio il Comune di Varese, il Sindaco Galimberti e l’Assessore Molinari che hanno deciso di sposare tale iniziativa.»

CINQUE INCONTRI (PIU’ UNO) PER UN CORSO

Il presidente dell’istituto La Casa Enrico pellegrini, con il direttore dell’istituto Giuseppe Tarantino e l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari

Il corso prevede due incontri con lo psicologo (9 maggio e 23 maggio) dove saranno affrontati temi inerenti a cosa significa coniugarsi, al cambiamento dopo il matrimonio, ai diversi linguaggi dell’amore edalla comunicazione ed intimità nella coppia.

Inoltre ci sarà una serata con il medico (16 maggio), dove saranno esaminati temi inerenti gli accertamenti preconcezionali, i contraccettivi ed i metodi naturali di regolazione della fertilità e con il legale (30 maggio) dove verranno trattati temi inerenti al matrimonio e legge.

Il quinto incontro (6 giugno) sarà con una coppia di sposi e saranno trattati temi relativi alla famiglia tra pubblico e privato. Infine l’ultimo incontro (13 giugno) sarà fatto se richiesto dai partecipanti e vedrà la presenza del sacerdote e di un rappresentante del Comune di Varese con il confronto tra il rito civile e religioso.

Le iscrizioni possono essere effettuate telefonicamente al 0332-238079 dove è anche disponibile tutta la documentazione informativa che è distribuita anche presso il Comune di Varese.