PIzzicati con l’hashish, due denunce

Nella serata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gallarate, durante un normale servizio di pattuglia, hanno fermato un’autovettura con a bordo due extra-comunitari dall’atteggiamento sospetto.

Portati in caserma per ulteriori accertamenti, i militari, a seguito di perquisizione personale, hanno scoperto che entrambi detenevano una dose di hashish, per il peso complessivo di circa 20 grammi. Il passeggero, marocchino di 46 anni nullafacente, aveva nascosto la propria dose all’interno della bocca, sotto la lingua, ed è stato trovato anche in possesso di una somma di denaro di 120 euro suddivisa in piccoli tagli, sequestrata perché ritenuta provento di attività illecita: per tali motivi è stato deferito alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’autista dell’autovettura, anche lui marocchino di 36 anni, è stato segnalato invece all’Autorità amministrativa quale assuntore di droga, e sono tutt’ora in corso accertamenti sanitari per stabilire se stesse guidando sotto l’influenza di sostanza stupefacente ai fini del ritiro della patente di guida.