Polpette avvelenate nei parchi? Gli animalisti promettono una taglia da 500 euro

Una “taglia” per chi distribuisce polpette per avvelenare i cani. La promette il gruppo Centopercentoanimalisti, a Turate, in provincia di Como.

(foto d’archivio)

«Infami criminali mettono polpette avvelenate nei luoghi frequentati da cani» accusano gli animalisti. «È allarmante il fatto che questo tipo di azioni si vada diffondendo, anche a causa di un’insana emulazione».

Il gruppo ha appunto promesso 500 euro di premio a chi fornisca «indicazioni utili ad identificare gli autori del vile gesto».