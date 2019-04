Premio scolastico XXV aprile, oltre 500 persone alle Ville Ponti

Oltre 50 bambini sono stati premiati sabato mattina, 13 aprile, alle Ville Ponti di Varese. Una sala gremita di persone, oltre 500, ha quindi assistito alla consegna del “Premio scolastico XXV aprile 1945” che assegna riconoscimenti ogni anno agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole elementari di Varese che si sono particolarmente distinti per l’impegno e la partecipazione attiva alla vita della città.

Presenti all’iniziativa il sindaco Davide Galimberti, l’assessore ai Servizi Educativi Rosella Di maggio e molti consiglieri comunali. «È una giornata che si compie dal 1947 – ha spiegato l’assessore -, abbiamo appena ritrovato la vecchia delibera che risale a quella data e da allora si è sempre consegnato questo premio; è una giornata importante da ricordare. C’è grande ricchezza nelle scuole della nostra città, ogni scuola cerca di far esprimere al meglio i nostri ragazzi e un grande ringraziamento va ai docenti che ogni giorno ci mettono il loro impegno».

A spiegare ai giovani cittadini l’importanza del Premio è stato il sindaco Galimberti: «È un piacere ospitare tanti bambini e bambine e vedere tanta partecipazione. L’anno prossimo ci toccherà andare al Palazzatto visto che ogni anno si cresce di numero. È un’occasione importante per i bambini e per tutta la comunità. Ma perché i componenti del consiglio comunale di allora, del 1947, prima di interventi più urgenti per la città, hanno deciso di istituire un premio di questo tipo? C’era l’esigenza di ricostruire un paese e c’era il bisogno di rifondare su delle base solide dal punto di vista della convivenza e dei valori fondanti della nostra costituzione. I costutuenti cittadini hanno deciso di puntare sui giovanissimi, su coloro che in futuro avrebbero avuto il compito di far crescere la città. È un investitura importante perché coloro che hanno individuato in voi dei piccoli cittadini e studenti meritevoli vedono in voi quei principi che hanno dato vita a questo importante premio. Un premio che vi proietta anche nel futuro, per crescere con questi valori, insieme ai vostri compagni».

Ester de Tommasi, in rappresentanza dell’Anpi provinciale, è intervenuta per salutare i presenti: «Vedere questa sala gremita di ragazzi riempie il cuore di felicità. Ma anche i loro docenti, senza i quali non saremmo potuti arrivare a questo premio. In tutta la provincia c’è una collaborazione particolarissima con le scuole della provincia e di questo ne siamo felici, grazie anche un protocollo di intesa con il Miur, un progetto col quale portiamo la memoria nelle scuole. Agli studenti presenti faccio solo un suggerimento: siate testimoni della Costituzione e proseguite sulla strada della libertà e della democrazia». [le foto id=732973]

Durante la premiazione sono poi saliti sul palco, per rivolgersi agli studenti, anche due testimoni. Il primo è stato il Comandante Cin, partigiano: «L’unica parola vera da dire oggi è “grazie”: a chi ha ricordato quel periodo, ma soprattutto grazie a quella gente che nel passato ci ha dato la possibilità di vivere liberi e degni della nostra vita e non soggetti a strane ideologie». Il secondo personaggio è stata Stella Bolaffi che era una bambina ai tempi della guerra: «Non sono mai andata a scuola a causa delle leggi razziali. Posso solo dirvi una cosa ragazzi: ho dovuto usare una tessera con un nome falso per andare a scuola. Quell’esperienza ha lasciato in me un segno indelebile, ho pianto per anni quando mi trovavo troppi occhi addosso. Oggi avete una libertà che dovete valorizzare, c’è anche fin troppa democrazia che permette a tutti di esprimersi, anche ai neofascisti, ma è questo che ci rende liberi e differenti rispetto a quel passato che non mi faceva frequentare la scuola».

Di seguito l’elenco di tutti i bambini premiati: