Pro Patria ad Alessandria, Javorcic non vuole cali: “Teniamo alta la tensione”

Dopo la grande impresa di sabato scorso contro l’Entella, la Pro Patria si apprestano ad affrontare l’Alessandria, in una sfida dal sapore nobile e antico.

Carico dell’allenamento con i bambini del 2008, che a Natale avevano vinto l’occasione di partecipare ad una sessione con Le Noci e compagni, il gruppo si compatta in vista delle ultime tre partite prima dei playoff, che per mister Javorcic sono tutt’altro che un allenamento: «Ai playoff non ci pensiamo al momento, cerchiamo di tenere alta la tensione e di preparare al meglio la prossima partita. Vincere per due volte contro l’Entella, senza mai subire gol, è una tappa importante che ci permette di gettare solide basi per il futuro. Lunedì ci siamo comunque trovati qui per rivedere quello che potevamo fare meglio, come la gestione delle ripartenze negli ultimi 20/30 metri».

Venendo alla sfida di domani, programmata per le 20,30 allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, il croato analizza l’avversario: «Sono una squadra che non ha cambiato molto rispetto all’andata, e per questo mi aspetto una partita molto simile: bloccata dai duelli che si formeranno a centrocampo. Chi saprà vincerli avrà dalla sua la partita. Penso di dare minuti a chi ne ha bisogno per arrivare al meglio alla fine della stagione, ma le mie scelte sono comunque date dalla convinzione che la formazione titolare è quella migliore possibile».

Acciaccati Filippo Ghioldi e Matteo Battistini, per il resto il gruppo è al completo, compreso il ritorno tra i convocati di capitan Mario Santana, sperando di bissare il successo in terra piemontese contro il Gozzano. Al “Moccagatta” però i tigrotti quest’anno hanno già giocato, venendo sconfitti dalla Juve U23.

Sulla panchina dei grigi siede dal 20 febbraio, dopo l’esonero di Gaetano d’Agostino, l’ex biancoblu Alberto Colombo, che proprio con la Pro Patria iniziò ad allenare in Serie C nel 2013 venendo promosso dalle giovanili tigrotte dall’allora direttore generale Raffaele Ferrara.

I grigi, dopo la vittoria del derby a Novara dell’ultima giornata, sono tornati a credere ai playoff e non potranno concedere nulla alla Pro Patria.

VareseNews vi racconterà la partita in diretta grazie al liveblog, che è già iniziato (GUARDA QUI). Potrete interagire con il live commentando la partita e con gli hashtag #DirettaVn e #AlessandriaProPatria sui social.