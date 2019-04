Tutto pronto per la prima edizione della Festa del Teatro (e dei teatri)

Una grande novità per la cultura cittadina: il mese di aprile si apre con una sorta di staffetta tra cinema e teatro che offrirà ad appassionati e non l’occasione di partecipare a momenti culturali di grande interesse.

Spenti i riflettori sul BA Film Festival 2019, dall’11 al 14 aprile andrà infatti in scena la prima edizione della ‘Festa del Teatro’, che sarà inaugurata mercoledì 10 aprile alle 18.00 allo Spazio festival di piazza san Giovanni con un brindisi a cui parteciperanno tutti i teatri coinvolti nell’iniziativa: Sociale, Manzoni, Fratello Sole, SpazioTeatro, San Giovanni Bosco, Lux, Aurora e Sant’Anna.

Frutto del tavolo ‘teatri’ coordinato dall’assessorato alla Cultura e in continuità con la stagione teatrale cittadina ‘BA Teatro’, la Festa avrà infatti in comune con il BA Film Festival la location centrale di piazza san Giovanni. Un modo per portare il teatro in piazza, nel cuore della città, per far conoscere ancor di più la ricca realtà del teatro cittadino e invitare il pubblico a frequentare maggiormente le sale. Lo spazio festival ospiterà infatti alcuni momenti dell’iniziativa a cui partecipano per la prima volta tutti i teatri cittadini, comprese le realtà parrocchiali.

Come ha detto l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli in occasione della presentazione dell’iniziativa, “la festa rappresenta un po’anche la compresenza di cinema e teatro che si vive ogni giorno nelle nostre sale, nei nostri ‘luoghi’ di cultura che vogliamo continuare a tenere in vita perché rappresentano un baluardo contro il degrado. Lo facciamo grazie alla rete, alla collaborazione tra le sale che anche con questa iniziativa straordinaria si è dimostrata in tutta la sua efficacia. Per la prima volta ci sono tutti i teatri, non esistono sale di serie A e sale di serie B, esiste solo la cultura. La festa è un grande omaggio al genere teatro, i nostri teatri stanno bene, hanno un pubblico fedele che li segue, ma vorremmo che il pubblico crescesse e che si ampliassero le fasce d’etè coinvolte perché andare a teatro fa stare bene, la bellezza fa stare bene, lo dimostrano anche alcuni studi scientifici”.

Un’iniziativa senza precedenti anche per il programma molto vario e articolato, che si svolgerà in parte nella vetrina dello spazio festival, in parte nelle sale: in cartellone spettacoli di prosa, musical, teatro di strada, workshop, presentazioni di progetti e spettacoli, e non mancheranno, ovviamente, alcuni film, “Old Man & The Gun”, l’ultimo del maestro Robert Redford, in programma al Fratello Sole giovedì 11 aprile, e “L’estate di Gino” con la partecipazione di Don Gino Rigoldi, del regista Fabio Martina e Don David Riboldi cappellano del carcere di Busto Arsizio, in agenda per sabato 13 aprile al Cinema Teatro Lux, dove, alle 16.30 di domenica 14 aprile, sarà proiettato anche il film per bambini (con merenda) “C’era una volta il principe azzurro”.

Numerose le proposte per i più piccoli, oltre a spettacoli di burattini, letture animate e altre rappresentazioni ad hoc, si segnala, dopo il successo della Notte in biblioteca di qualche mese fa, la ‘Notte a teatro’ in programma al Sociale tra sabato 13 e domenica 14 per i bambini dai 6 anni in su (info: prenotazionesociale@libero.it)

Ecco il programma per la giornata di giovedì 11 aprile

ore 10.30 – Spazio Festival

Inagurazione “Giornate Pirandelliane” a cura del Teatro Sociale

dalle 16.00 alle 19 Spazio Festival

Presentazione del Musical “Pinocchio” a cura del Teatro Manzoni, Gruppo Aniamzione teatrale dell’oratorio san Filippo

dalle 19.00 alle 19.30 – Spazio festival

Presentazione dello spettacolo “L’amico ritrovato” e del progetto teatro da camera “Il piacere letterario” a cura del Teatro Sociale

ore 16 e 21.00 -Teatro Fratello Sole

Omaggio a Robert Redford, maestro di recitazione, film “Old Man & The Gun” introduce Paolo Castelli – costo € 5.00

Venerdì 12 aprile, la festa continua con:

ore 17.00 – Spazio Festival

“Il viaggio di Stormy il Clown”, speccatolo di teatro strada e clownerie di Michi Tarallo per Viandanti teatranti

ore 18.00 – Spazio Festival

Workshop “Approccio al training teatrale” a cura di Viandanti teatranti

ore 21.00 Teatro Sociale

“Il fu Mattia Pascal, l’uomo che visse due volte” – costo € 15.00

ore 21.00 – Teatro Manzoni

Musical “Pinocchio” a cura del Gruppo Aniamzione teatrale dell’oratorio san Filippo

– costo € 10.00 intero, € 5.00 ridotto

Tutti gli eventi che si tengono in Piazza San Giovanni alla Spazio Festival sono gratuiti.

L’evento sarà seguito per tutta la durata da Radio Busto Live (in diretta da Piazza San Giovanni).