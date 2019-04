Proseguono le operazioni di controllo del territorio da parte della polizia locale

Da sabato pomeriggio fino a tarda notte gli agenti di Polizia Locale hanno predisposto un servizio di controllo stradale.

L’operazione si è conclusa con 2 contestazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica: una penale con tasso alcolemico sopra i limiti previsti dalla norma. Gli agenti hanno provveduto così al ritiro della patente per la sospensione di 6 mesi. Anche all’altra persona fermata è stato riscontrato un tasso alcolemico sopra i limiti. Anche in questo caso si è provveduto con il ritiro della patente per la sospensione di 3 mesi.

Sempre in questa operazione sono state fatte 10 contestazioni per revisione scaduta e altri 10 per infrazioni varie (mancanza di documenti e altro).

«Molto bene l’intervento dei nostri agenti. Si tratta – ha dichiarato il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli – di operazioni che rientrano perfettamente nel controllo del territorio che anche la nostra Polizia Locale svolge a 360 gradi in tutta la città, sia per le vie del centro sia per quelle più periferiche».

«Le minoranze – ha detto ancora il primo cittadino – non sono d’accordo nemmeno con loro stessi, perché quando i nostri agenti si occupano di controlli stradali dicono che dovrebbero pensare agli spacciatori, quando invece le operazioni si concentrano sulle sostanze stupefacenti affermano che servirebbero controlli stradali. Siano almeno coerenti con loro stessi».