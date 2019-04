In provincia di Varese spesi 513 milioni di euro per riparazioni auto

Auto, ma quanto mi costi? Secondo i dati resi noti dall’Osservatorio Autopromotec, molto. Solo in provincia di Varese nel 2018 sono stati spesi 513 milioni di euro per manutenzioni e riparazioni alle automobili. Se si allarga l’orizzonte a tutta la Lombardia la cifra diventa degna di una manovra finanziaria: in totale gli automobilisti lombardi hanno speso 6,6 miliardi di euro, il 20,5% dei 32,1 miliardi spesi a livello nazionale.

La provincia lombarda che spende di più è naturalmente quella di Milano con quasi 3 miliardi di euro. A seguire le province di Brescia con 752 milioni, Bergamo con 631 milioni, Varese con 513 milioni, Monza Brianza con 479 milioni, Como con 331 milioni, Pavia con 250 milioni, Mantova con 241 milioni, Cremona con 192 milioni, Lecco con 190 milioni, Lodi con 109 milioni e Sondrio con 100 milioni. (fonte Osservatorio Autopromotec)