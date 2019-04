Puntualizzazioni sulla nuova stagione concertistica della Canonica

Riceviamo e pubblichiamo

in relazione alle notizie riguardanti la Stagione Musicale della Canonica di Brezzo di Bedero ed all’assurda polemica scaturita, probabilmente, da un’errata lettura della mia lettera o dal servizio pubblicato (https://www.varesenews.it/2019/04/le-dimissioni-mario-manzin-46-anni-direttore-artistico-della-stagione-musicale/808320/), mi è doveroso segnalare le “incongruenze” rilevate nella nota di Massimo Tettamanzi (https://www.varesenews.it/2019/04/cuore-la-canonica-si-spenda-piu-mantenerla/810417/).

In particolare, mi sembra necessario, per dovere di verità, che venga precisato (da Massimo Tettamanzi o dalla Vostra Redazione):

1. in quale parte della mia lettera sarebbero menzionato il Parroco e le sue assurde richieste;

2. in quale passaggio della mia lettera si parlerebbe con enfasi delle assurde richieste;

3. in quale parte della lettera si lascerebbe presumere il modo con cui è stato trattato il Dott. Manzin.

Queste citazioni della “replica” di Massimo Tettamanzi (peraltro incomprensibile, in quanto il mio intendimento – come credo si capisca chiaramente dalla lettera – è unicamente di sottolineare la rilevanza della Stagione Musicale, ringraziando e rendendo merito a colui che è stato autore della quasi totalità delle iniziative culturali di Brezzo di Bedero per quasi 50 anni, senza attribuire alcuna colpa o responsabilità a qualcuno per la vicenda) sono evidentemente lesive della mia persona e mi attribuiscono dichiarazioni che non ho mai rilasciato, ne’ verbalmente ne’ tantomeno mediante la lettera in trattazione.

Anche in considerazione delle possibili responsabilità attribuibili al giornale ed al suo Direttore, chiedo un cortese e sollecito interessamento.

Rimango a disposizione per ogni ulteriore precisazione, confidando nella serietà che ho sempre apprezzato nel Vostro notiziario.

Daniele Boldrini

Per quanto mi compete,

le risposte al lettore Daniele Boldrini sono chiaramente deducibili da una neppure troppo attenta analisi logica delle frasi presenti nel distico che anticipa il suo scritto.

Tanto dovevo

