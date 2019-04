Quattro fotografi in mostra a Palazzo Fagnani

La cooperativa SCELAG in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune di Gerenzano ha organizzato una mostra fotografica nel salone del palazzo Fagnani dal titolo: “Mostra di primavera- quattro fotografi si raccontano”. L’inaugurazione si terrà sabato 4 maggio alle 18.00 alla presenza delle autorità cittadine.

La mostra proseguirà il giorno dopo, domenica 5 maggio e il weekend successivo 11 – 12 maggio.

Nell’occasione verrà lanciato un concorso fotografico gratuito aperto a tutti che si concluderà con la premiazione dei vincitori durante la mostra d’autunno in ottobre. La cooperativa SCELAG, che si ricorda non ha fini di lucro, con questa iniziativa e le altre che ha in programma, ha l’ambizione di rilanciare la sua attività nell’ambito culturale e sociale per far rivivere nel centro storico di gerenzano un polo civico aperto a tutti.