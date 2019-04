Quattro grandi star del cinema in “Book club”

Book Club-tutto può succedere, al cinema da giovedì 4 aprile, è una simpatica commedia con un grande cast tutto al femminile. Carol (Mary Steenburgen), Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen), quattro amiche la cui vita tranquilla viene sconvolta dalla lettura del celebre romanzo Cinquanta Sfumature di Grigio. Ispirate dalla trama piccante, le protagoniste vivranno una nuova giovinezza, dove passione, amore e situazioni imbarazzanti animeranno le loro giornate.

Shazam (interpretato da Zachary Levi) è un super eroe molto particolare: un ragazzino che, una volta scoperti i suoi poteri, decide di utilizzarli per agevolare la sua vita da adolescente. Senza la minima prudenza, quindi, testerà vista raggi X, lancio di fulmini e capacità di volo finché giungerà l’ora di affrontare un vero nemico, il Dottor Thaddeus Sivana (Mark Strong).

L’uomo che comprò la luna, in arrivo sul grande schermo il 4 aprile e diretto da Paolo Zucca, è un film ambientato nell’entroterra sardo. Un anonimo milionario avrebbe acquistato nientemeno che la luna e quando la notizia arriva ad un’agenzia per la sicurezza atlantica, viene inviato in loco un agente segreto (Jacopo Cullin) a indagare. Ad affiancarlo c’è Badore (Benito Urgu), misantropo del luogo, con cui scoprirà chi e perché ha comprato la luna…