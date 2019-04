Il racconto in liveblog di Eurosport Varese 2019

Oltre 600 ragazzi e professori provenienti da tutte le “Scuole Europee” partecipano da mercoledì 3 a sabato 6 aprile a “Eurosport”, sorta di piccole olimpiadi organizzate con cadenza biennale alle quali partecipano le squadre di questo tipo di istituti. Nella fattispecie, 17 scuole arrivano dall’estero e 2 (Varese e Parma) dall’Italia. Le gare sportive (calcio a 7 maschile e femminile, pallavolo maschile e femminile, tennistavolo e aquathlon) sono intervallate da una serie di momenti conviviali e turistici. Per raccontare questo evento, VareseNews ha messo a disposizione un liveblog all’interno del quale saranno pubblicate immagini, notizie e risultati. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #eurosportvarese2019 o #eurosport2019 su Twitter o Instagram.

