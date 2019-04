Reddito di cittadinanza, a Varese più di 3mila richieste accolte: è la terza provincia lombarda

In provincia di Varese su 5087 domande per il reddito di cittadinanza processate, è la terza provincia per numero di richieste dopo Milano e Brescia, il 65% sono state accettate. Si tratta dell’82% della copertura rispetto al totale delle domande pervenute in provincia che sono state 6203 in totale.

L’Inps ha diffuso i primi dati sulle elaborazioni delle richieste del reddito di cittadinanza. A livello nazionale, a fronte di oltre 806mila richieste arrivate, sono state elaborate le prime le prime 681.736 istanze (85%) e di queste 488.337 istanze (72%) sono state accolte, mentre 186.971 (27%) sono state respinte e 6.428 istanze (1%) sono in evidenza perché è necessaria un’ulteriore attività istruttoria.

Calando a livello locale i dati dell’INPS vediamo come la regione Lombardia, con 57.660 esiti, sia la quinta quinta regione per numero di richieste processate. La maggior quantità è concentrata in provincia di Milano (22mila), seguita da Brescia (7mila), Varese (5mila) e Bergamo (4,7mila).

Delle domande processate nelle province lombarde in media il 34% sono state respinte perché non rientravano nei parametri fissati per l’ottenimento del reddito di cittadinanza. Se guardiamo la classifica delle domande accettate la provincia di Milano è al primo posto con 15mila richieste accolte (lo 0,5% della popolazione), quella di Brescia al secondo con 4,3mila domande accolte (lo 0,3% della popolazione) e quella di Varese al terzo con 3298 richieste accolte (lo 0,4% della popolazione).

Numeri ben diversi rispetto ad alcune aree del sud Italia. Se prendiamo in considerazione la provincia di Napoli, che ha raccolto 68mila richieste del reddito di cittadinanza, vediamo come ne siano state accettate 52mila ovvero il 1,7% della popolazione. Oppure Palermo, che ha raccolto 33mila richieste, ne ha viste accettate 26mila ovvero il 2,1% della popolazione.

Se guardiamo la percentuale di richieste respinte le regioni Emilia Romagna, Marche e Veneto sono al primo posto, con il 39% delle richieste rigettate al mittente; seguite dal Trentino con il 38%.

La percentuale minore di respingimenti sulle domande presentate sono la Campania con il 22% delle richieste non accolte e la Sicilia con il 21%.

GIARDA GLI ESITI REGIONE PER REGIONE

(Copertura 85% del totale)