Il “Requiem fot the living” di Dan Forrest nella chiesa di San Vito

Sabato 13 aprile l’associazione Amici della chiesa di San Vito propone a Somma Lombardo un evento straordinario: l’esecuzione del “Requiem for the living”, opera contemporanea di Dan Forrest.

L’esecuzione è affidata alla Corale San Cristoforo, diretta da Fabio Zambon, reduce dall’intensa e partecipatissima esibizione nella Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate.

L’opera Requiem for the living di Dan Forrest

Se il primo movimento (Introito e Kyrie) si sviluppa su crescenti elaborazioni di un tema formato da tre sole note, nel secondo l’ascoltatore viene posto di fronte al dolore, alla paura e alle domande che normalmente si affrontano in momenti di sconforto, di lutto. Infatti, invece del tradizionale Dies Irae, richiamato con mere allusioni musicali, compare Vanitas Vanitatum, caratterizzato da giustapposizioni di ritmi aggressivi e lunghe e fluttuanti linee melodiche, che a loro volta contengono citazioni del primo movimento. Il testo del secondo, che si basa sul versetto biblico “Vanità della vanità, tutto è vanità”, contiene inoltre il Pie Jesu, che contrappunta il versetto poc’anzi citato, e il Lacrimosa, nella sezione centrale. Il compositore, per il terzo movimento, ha deciso di invertire l’ordine liturgico e porre in questo punto l’Agnus Dei, inteso come invocazione diretta scaturita dal dolore e dalle tribolazioni prima descritte: un vero e proprio spiraglio di luce, un’ancora di salvezza nell’oceano in tempesta. Dopo la redenzione dal dolore ecco il Sanctus, che offre tre diversi scorci dei cieli e della terra pieni della gloria di Dio, ognuno dei quali sviluppa lo stesso tema musicale: il primo come apertura aerea ispirato dalle immagini dallo spazio mostrate dal Telescopio Spaziale Hubble, il secondo dalle immagini della Terra offrire dalla Stazione Spaziale Internazionale e infine il terzo porta l’ascoltatore sul nostro pianeta, dove le città pullulano della laboriosa energia dell’umanità. Chiude l’opera il Lux Aeterna che ritrae luce e pace, finalmente raggiunta sia dai defunti sia dai vivi.

Il concerto alla chiesa di San Vito Somma Lombardo

L’appuntamento è ovviamente alla chiesa di San Vito a Somma Lombardo, via Mameli 144, sabato 13 aprile, ore 21. Ingresso libero.