Restauro e manutenzione delle facciate, un convegno a Ville Ponti

“Restauro e manutenzione delle facciate, confronto tra tecnologie e materiali”. È questo il titolo del convegno in programma per martedì 16 aprile al Centro Congressi Ville Ponti di Varese.

La giornata prenderà inizio alle ore 14:30 con la presentazione del corso: “I luoghi della città antica e la materia degli edifici storici: l’esigenza di manutenzione, restauro e recupero” con Emma Francia. Alle 16,15 intervallo mentre alle 16,30 si parlerà di “Materiali e tecnologie per affrontare il restauro e la manutenzione della facciata. Analisi diagnostiche in situ e di laboratorio. Esperienze di lavoro nel recupero di murature invase dall’acqua per risalita capillare” con Luigi Vantangoli. In conclusione discussione e domande.

Per iscrizioni: www.quantumdryup.it/corsi-formativi.