Riprendono a zampillare le fontane in piazza Mazzini:”Preserviamole da atti vandalici”

Questa mattina, sabato 13 Aprile, il sindaco di Besnate Giovanni Corbo ha riattivato le fontane in piazza Mazzini: realizzate ormai dieci anni fa, ma inattive da tempo per problemi legati al malfunzionamento e al vandalismo.

«Ora, grazie ai lavori idraulici e di manutenzione edile sono state riportate al loro naturale funzionamento. Abbiamo anche inserito delle piastre nuove che erano state rovinate dal vandalismo».

Inoltre, sono state inserite delle telecamere di videosorveglianza segnalate dai cartelli appositi:«Fa male vederle deturpate per atti vandalici», sostiene il sindaco dimostrandosi interessato alla sicurezza di una zona, come quella della piazza, nucleo nevralgico della vita besnatese, nonché punto di ritrovo per molti ragazzi nel tempo libero.

«Questo momento di attivazione è importante per piazza Mazzini e per la città di Besnate. Spero molto nel senso civico delle persone», ha concluso il sindaco, felice e speranzoso del rispetto dei concittadini.