Riqualificazione energetica, se ne parla insieme ad Eni Gas e Luce

Riqualificazione energetica dei condomìni: l’amministrazione comunale insieme a Eni gas e luce, in collaborazione con Rete IRENE, propone un secondo incontro formativo, questa volta con il sostegno dell’Ordine degli architetti di Varese (la presenza all’evento rilascia due crediti formativi per l’aggiornamento professionale).

Appuntamento giovedì 4 aprile (ore 16) in sala consiliare (largo Camussi 5) per la presentazione di CappottoMio, soluzione pensata per ridurre i consumi.

Dopo il primo incontro dello scorso 4 marzo rivolto agli amministratori di condominio, Comune ed Eni gas e luce chiamano a raccolta i professionisti (oltre agli architetti anche i geometri e gli ingegneri il cui Ordine provinciale ha concesso il patrocinio). L’amministrazione ribadisce i punti qualificanti della convenzione, a partire dal fatto che per ogni intervento realizzato entreranno nelle casse di Palazzo Borghi fondi che verranno destinati esclusivamente a opere di efficientamento energetico degli edifici comunali (scuole, biblioteca, palestre, uffici dell’ente). Non meno importante, poi, la creazione di nuove opportunità di occupazione tramite il coinvolgimento di imprese locali.

Entrando nelle specifico dell’incontro di giovedì 4, il mercato edilizio di oggi si basa principalmente su interventi di riqualificazione energetica, che non possono prescindere dall’applicazione ex novo, o dalla manutenzione, delle soluzioni impiegate nell’isolamento termico dell’involucro edilizio. Il corso si prefigge l’obiettivo di analizzare e approfondire il Decreto Legge del 26 Giugno 2015 “sui requisiti minimi degli edifici” e il Decreto di Regione Lombardia n.2456 dell’8 marzo 2017 “Testo unico sull’efficienza energetica degli edifici”.

I relatori presenteranno quindi soluzioni innovative per l’isolamento dell’involucro, le opportunità derivanti dalla normativa vigente e l’analisi del ruolo del progettista. Previsto anche un focus sull’aspetto economico finanziario dell’intervento, analizzando in termini concreti la legge di Bilancio 2018, il provvedimento 165110/2017 – 28 Agosto 2017 dell’Agenzia delle entrate (Ecobonus condominio) e il vademecum per la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, redatto da Enea. Seguendo queste indicazioni e approfittando di tali “ammortizzatori”, diventa possibile diluire, fino a 10 anni, le spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica del condominio o comunque dell’edificio in genere.

A corollario del corso, verranno analizzate le possibilità d’intervento, al fine di efficientare gli impianti autonomi e quelli centralizzati, con l’impiego di energie rinnovabili, con la termoregolazione.