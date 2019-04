Quando il riscatto passa dalla cucina: alle Arti il film “Quanto basta”

Lunedì 8 aprile secondo appuntamento con “Sguardi sull’handicap”, promosso dalla Cooperativa Sociale ONLUS Iris Accoglienza di Gallarate con il patrocinio del Comune.

Il film in programma lunedì, al Cinema delle Arti (ore 21.00), è “Quanto basta” di Francesco Falaschi. L’introduzione è a cura di Cristina Boracchi.

La trama: Arturo è un cuoco stellato caduto in disgrazia a causa del suo temperamento collerico, che gli ha fruttato un arresto per percosse e lesioni aggravate. La pena alternativa che gli è stata comminata è quella di insegnare a cucinare ad un gruppetto di ragazzi autistici affidati ai servizi sociali e supervisionati dalla bella psicologa Anna. Nel gruppetto spicca Guido, un ragazzo affetto da sindrome di Asperger, che ha un talento innato per l’alta cucina. Guido chiederà ad Arturo di fargli da tutor per un concorso culinario: uno di quelli che lo chef odia e che hanno partorito fenomeni mediatici come il suo acerrimo rivale, il simil-Cracco Daniel Marinari. Riusciranno Arturo e Guido ad aiutarsi a vicenda a superare i rispettivi limiti comportamentali?

La rassegna Sguardi sull’handicap è giunta alla terza edizione, si prefigge lo scopo di «promuovere una cultura di accoglienza e inclusione» spiega Pietro Zoia, presidente di Iris Accoglienza onlus, attiva dal 1996. «Partendo dal presupposto che l’handicap non è altro che uno svantaggio sociale, crediamo sia possibile superarlo e andare oltre. Al centro delle nostre riflessioni c’è la Persona, con i suoi limiti, le sue potenzialità e risorse». «Ringraziamo il Comune di Gallarate, nella persona dell’assessore alla cultura Isabella Peroni che ha patrocinato l’evento».