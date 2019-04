Da Roma a Lonate Pozzolo in quattro giorni, nell’anno del 50esimo dell’oratorio

Ottocento e più chilometri in quattro giorni, a piedi e in bici: è la fiaccolata dell’oratorio don Tagliabue di Lonate Pozzolo, che da Roma arriverà fino al paese alle porte di Malpensa.

L’evento – notevole per impegno e giorni – fa parte del programma di celebrazioni del 50esimo dell’oratorio lonatese, avviato già mesi fa e passato anche per iniziative comunitarie e una mostra di ricordi.

«Nella mattinata di oggi (martedì 23 aprile) i nostri ragazzi partiranno alla volta di Roma» spiegano gli organizzatori dei festeggiamenti. Lì, dopo aver pernottato presso l’istituto delle Suore di Carità, parteciperanno durante la mattinata di mercoledì 24 all’udienza generale di Papa Francesco. Nel pomeriggio alle 14 è prevista la partenza ufficiale della fiaccolata in direzione per Viterbo. I ragazzi percorreranno questa tappa correndo a piedi 250m a testa a rotazione».

Giovedì 25 la tappa vedrà poi la carovana risalire la penisola fino a Pisa. In quest’occasione i partecipanti percorreranno in bicicletta un chilometro alla volta, sempre dandosi il cambio. Nella terza tappa (venerdì 26) i ragazzi percorreranno in bicicletta il tragitto da Pisa a Piacenza.

Infine sabato 27 aprile ci sarà la tappa conclusiva di questo lungo percorso che riporterà la carovana a Lonate Pozzolo, attraversando la pianura padana. L’arrivo è previsto per le ore 19.

Come sempre per gli eventi in questi mesi, l’iniziativa sarà raccontata anche attraverso i social: «Durante queste giornate ci saranno aggiornamenti continui sui nostri social (Instagram e Facebook) e un breve comunicato che verrà pubblicato sul sito della comunità pastorale al termine di ogni tappa».

La festa del 50esimo proseguirà poi nei prossimi successivi: mercoledì 1 maggio, giorno in cui cadono i 50 anni dall’inaugurazione dopo la Messa Solenne delle ore 10 in chiesa parrocchiale ed animata dal coro “Di Generazione in Generazione”. Alle ore 11.15 ci sarà la partenza della sfilata delle auto e moto d’epoca con il seguente percorso: da p.zza S.Maria a destra via Roma, p.zza S.Ambrogio, via Cavour, semaforo a sinistra via Dante, alla rotonda inversione su via Dante, al semaforo a destra percorrendo via Cavour in senso contrario, p.zza S. Ambrogio a sinistra via Roma in senso contrario fino all’altezza della p.zza S. Maria. Da qui alla sfilata si aggiungeranno i ragazzi e le associazioni, fino a giungere all’Oratorio dove ci sarà il taglio del nastro da parte del Parroco Don Gianbattista Inzoli. Al termine ci sarà la posa della fiaccola accesa a Roma nella chiesetta dell’Oratorio.

Venerdì 3 maggio ar20.30 Messa alla presenza di mons. Mario Delpini arcivescovo di Milano e nel weekend ci saranno tante altre iniziative.