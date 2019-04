Romeo e Giulietta sulla parete della scuola, il murales è firmato Andrea Ravo Mattoni

Un grande murales sulla facciata della scuola. Il writers varesino Andrea Ravo Mattoni sta riproducendo con le bombolette spray il famoso dipinto “L’ultimo bacio di Romeo e Giulietta” di Francesco Hayez. Sulla parete della primaria Risorgimento, al momento, è visibile solo in parte ma entro fine settimana, tempo permettendo, sarà concluso e terminato.

Andrea Ravo Mattoni è diventato noto al grande pubblico per la riproduzioni di classici con la bomboletta spray, tanto da essere chiamato in tutta Europa per realizzare i suoi lavori. Il suo primo lavoro di questo genere lo ha realizzato proprio a Varese e si tratta di un dettaglio de la “Cattura di Cristo” di Caravaggio, realizzato su una parete all’interno della rotonda di viale Belforte. Ad Angera ha realizzato il “Fanciullo con il canestro di frutta”, sempre di Caravaggio ma i suoi lavori sono diversi e oggi si trovano in tutta Italia e all’estero.