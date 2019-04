Il saluto di Piccolo: «Ho amministrato il paese con lo spirito di un padre»

«Con il Consiglio Comunale di questa sera si conclude a livello consigliare il percorso amministrativo dell’Amministrazione che ho avuto il piacere di guidare e di rappresentare in questi cinque anni».



Con una breve comunicazione cui si è dato lettura nell’ultimo consiglio comunale il sindaco Giorgio Piccolo ha dato il saluto ai cittadini alla fine di cinque anni di legislatura amministrativa. La seconda, per il sindaco che ha deciso di stare ufficialmente fuori dalla contesa elettorale – poteva candidarsi come consigliere, ma il suo nome non compare fra le due liste che si fronteggiano – sebbene non sia un mistero la sua affinità di schieramento col candidato Francesco Paglia.

Un impegno che è stato «sì gravoso», scrive Piccolo, «ma alleviato dalla competenza e dalla disponibilità dei collaboratori e dei dipendenti del Comune. Avrò modo di ringraziare personalmente i dipendenti per la loro professionalità e per il loro spirito collaborativo, ma questa sera voglio ringraziarli pubblicamente.

Lascio la carica con la consapevolezza di aver agito al meglio delle mie possibilità nell’espletamento dell’incarico affidatomi, lascio il Comune con i conti in ordine e con un importante avanzo di amministrazione che potrà essere, in parte, utilizzato dalla futura amministrazione.»

Non vi è dunque traccia, nel suo discorso delle recenti dimissioni dell’assessore Giuseppe Lioi presentate in sordina alla vigilia delle elezioni che vedono quest’ultimo candidato nella lista “Prospettiva Popolare”.

Piccolo ha voluto piuttosto «sottolineare che le imposte comunali sono state mantenute nei limiti prossimi ai minimi previsti dalla Legge e che alcuni servizi come lo scuolabus sono offerti a titolo gratuito.

Il Comune è stato amministrato secondo lo spirito del buon padre di famiglia, sono stati fatti importanti interventi finalizzati al risparmio energetico, cito ad esempio gli impianti fotovoltaici, la sostituzione delle caldaie nelle scuole ed in municipio, la sostituzione degli infissi alle scuola secondaria di primo grado ed alla palestra, oltre alla sostituzione dei punti luce della pubblica illuminazione con luci a led».

«Il decoro del paese è stato migliorato con la formazione di nuova pavimentazione nelle piazze di Cuveglio e Cavona, con la formazione di nuove aree verdi attrezzate e con l’intervento della Via Crucis a Sant’Anna.

La vigilanza urbana è stata potenziata ed è stata territorialmente ampliata e dotata delle attrezzature moderne per poter svolgere al meglio la propria funzione, così come è stato implementato il sistema di videosorveglianza.

La sicurezza del traffico pedonale e veicolare è stata aumentata con interventi mirati come la realizzazione di marciapiedi, di tratti di strade e con l’eliminazione di situazioni di criticità e pericolosità».

«Lascio con serenità la carica che ho assunto con orgoglio ed auguro che il futuro riservi al mio paese amministratori che sappiano guardare sempre al bene della comunità e che Cuveglio possa sempre essere un paese nel quale sia piacevole vivere», ha concluso il sindaco, e Cavaliere della Repubblica Giorgio Piccolo.