Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana in visita ai licei di Gallarate

Pomeriggio emozionante e ricco di significato ai licei di Gallarate. Ospite dell’istituto è stata infatti Samantha Cristoforetti, astronauta, ingegnere e divulgatrice scientifica.

Dopo l’arcivescovo monsignor Mario Delpini, il giornalista Fabrizio Gatti sul tema dell’emigrazione, il dialogo con Catello Maresca, pubblico ministero a Napoli, impegnato nella lotta al clan dei Casalesi.

Samatha Cristoforetti è stata accolta dal primo cittadino di Gallarate Andrea Cassani (insieme nella foto) che ha fatto da padrone di casa. L’incontro è stato reso possibile grazie all’impegno dei Licei in sinergia con l’UST – nella persona del suo Dirigente, Claudio Merletti, e della dott.ssa Linda Casalini. Un appuntamento che ha offerto la possibilità di riflettere su questioni fondamentali quali le sfide poste alla conoscenza scientifica, la tutela ambientale, il ruolo della ricerca, il fascino dell’infinito, ben noto a chi, come l’ing. Cristoforetti , ha vissuto per settimane tra le stelle.