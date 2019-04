Scatta l’Italiano Gran Turismo: Rovera e Magnoni subito in gara a Monza

La federazione ha scelto la cornice di maggior prestigio, il circuito di Monza, per far scattare la stagione del Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT) che si presenta rinnovato e decisamente più accattivante e ricco in questa edizione 2019. Il “nuovo” CIGT è infatti suddiviso in gare endurance (da 3 ore ciascuna) e sprint (due prove da 50′ + 1 giro) così da dare la possibilità a un numero più ampio di piloti e scuderie di scendere in pista.

Al termine della stagione saranno assegnati tre titoli assoluti per ciascuna delle due specialità, uno per ogni classe di vetture: la più prestigiosa GT3, la GT3 Light e la GT4 che conferma il proprio ruolo di livello d’ingresso al CIGT trovando però maggiore slancio rispetto al recente passato.

Due i piloti varesini che saranno impegnati sul circuito di Monza: in GT3 ci sarà il giovane e promettente Alessio Rovera mentre in GT4 uno degli uomini da battere sarà il veterano Luca Magnoni. A essi si aggiungeranno per le gare sprint un altro varesino, Alessandro Marchetti, il bustocco Carlo Mantori e il castellanzese Sabino De Castro. Ma andiamo con ordine.

ROVERA AL DEBUTTO SULLA MERCEDES-AMG

Dopo le vittorie, i titoli centrati e quelli sfiorati nei prestigiosi monomarca Porsche, Alessio Rovera è passato a sfidare i grandi nomi dell’Italiano GT e parteciperà sia alle gare endurance come quella di Monza, sia alle sprint (primo appuntamento tra un mese a Vallelunga). Al 23enne varesino sarà affidata una Mercedes-Amg di classe GT3 da 550 cavalli gestita da Antonelli Motorsport: Roverà dividerà l’abitacolo con il padovano Riccardo Agostini (compagno anche per le gare sprint) e con il russo Alexander Moiseev. Messa a punto e test sono avvenuti a Cremona e proprio al Monza Eni Circuit e – a sentire Alessio – hanno fornito riscontri positivi. «Sento una tensione positiva in vista dell’esordio: ci confronteremo con nomi importanti e tante auto diverse, questa sarà una novità per me. Ci sono le premesse per fare bene, abbiamo svolto test per rendere la nostra GT3 ancora più competitiva e pronta alla gara di durata. Il feeling con la vettura è buono anche se dovrò abituarmi a un anteriore piuttosto lungo da gestire in situazioni di mischia: si comincia a Monza che è la pista di casa e per me può essere un aiuto in più».

Gli avversari hanno nomi e curricula da paura: sulla Ferrari numero 27 ci saranno addirittura Jacques Villeneuve, Giancarlo Fisichella e Stefano Gai. Quattro le vetture del Cavallino iscritte a Monza in una GT3 che vede in lizza anche tre Lamborghini, due Mercedes (che dovrebbero diventare tre dal prossimo appuntamento) e una Bmw.

MAGNONI E LA GINETTA “VARESOTTA”

Magnoni e la sua Ginetta nella nuova sede di Jerago

Tra i piloti più attesi in GT4 c’è indubbiamente il varesino Luca Magnoni che non è solo un protagonista in gara con la Ginetta G55 ma anche il proprietario del team Nova Race che da qualche mese è ufficialmente trasferito nella nostra provincia (a Jerago con Orago: ne abbiamo parlato in QUESTO articolo) e che è stato uno di quelli che più si sono spesi per la riforma della categoria di ingresso nel CIGT. A Monza Magnoni gareggerà insieme al norvegese Aleksander Schjerpen con l’unica Ginetta al via in un lotto che comprende anche due Maserati, due Porsche a una Bmw. La GT4 però si rimpolperà ulteriormente nei prossimi weekend di gara quando, ad esempio, anche la Nova Race schiererà una seconda vettura con Marchetti alla guida insieme a un altro pilota.

L’appuntamento sul Monza Eni Circuit si è aperto quest’oggi, venerdì, con le prime prove libere alle quali partecipano anche gli equipaggi del CIGT; le qualifiche si terranno sabato tra le 13 e le 14,05 in tre sessioni prima di lasciare spazio alle altre competizioni previste nel calendario. Domenica la gara sulla distanza delle 3 ore: il via alle 14,10 con tutte le vetture in pista contemporaneamente.