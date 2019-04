Scrutatori alle Europee, disponibilità entro il 29 aprile

Conformemente all’atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 67 del 5 aprile 2017, si comunica che le persone iscritte all’albo degli scrutatori, interessate alla nomina per lo svolgimento di tale funzione in occasione delle consultazioni referendarie del 26 maggio 2019, possono dichiarare la propria disponibilità entro il 29 aprile p.v.

Il modello per presentare la dichiarazione è reperibile presso l’Ufficio Elettorale del Comune o scaricabile dal sito istituzionale, e dovrà essere compilato e consegnato secondo le indicazioni riportate in calce allo stesso.

Si precisa che la dichiarazione di disponibilità non è vincolante per la Commissione elettorale comunale in sede di nomina degli scrutatori ai seggi, ma potrà essere considerata come titolo preferenziale, con riguardo soprattutto a chi si trova in situazione di disoccupazione/inoccupazione.