SCS battuta dalla capolista, la corsa salvezza rimane difficile

Resta critica la situazione della SCS Varese nel campionato di basket di Serie A2 femminile. La squadra di coach Visconti, autrice di un ultimo mese notevole dal punto di vista dei risultati, non è riuscita a battere la capolista Costa Masnaga e rimane all’ultimo posto solitario anche se per fortuna il Valbruna Bolzano ha perso di strettissima misura con Milano e resta a +2 in classifica.

Le biancorosse hanno provato a sorprendere la forte formazione lecchese e per metà partita hanno dato filo da torcere con giocate in velocità e difese alternate (33-24 alla pausa lunga). Varese è così risalita dal 9-3 iniziale con i canestri di E. Mistò e Ale Visconti, ha sorpassato sul finale del primo quarto e toccato il +3 con Petronyte. Poi Vente e compagne, nonostante una buona 1-3-1 della SCS, hanno ritrovato la via del canestro e si sono riportate avanti nonostante i punti di Laura Rossi.

La stessa Rossi ha siglato l’ultimo tentativo di restare aggrappate al match, con il -8 di inizio quarto periodo, ma poi Varese ha pagato la stanchezza e il divario tecnico, lasciando il finale tutto alle padrone di casa (21 a 6 l’ultimo parziale) che oltre ai 21 punti di Vente hanno trovato i 16 di Rulli e i 9 di Discacciati. Rossi la sola in doppia cifra per Varese con 11 mentre 9 sono stati i rimbalzi di Visconti.

Da qui al termine della regular season mancano ora quattro partite, tre dei quali derby lombardi: per la SCS sarà davvero dura anche se la squadra dell’ultimo mese ha dimostrato di poter contendere la salvezza (e i due punti a ogni avversaria). Purtroppo però la classifica porta con sé anche un fardello molto pesante di sconfitte. Settimana prossima ad Azzate arriva il Sanga Milano già battuto all’andata: per sperare è obbligatorio vincere di nuovo.

B&P Autoricambi Costa Masnaga – SCS Varese 70-44 (14-15, 33-24; 49-38) Varese: E. Mistò 9 (1-5, 1-4), Beretta 2 (1-5, 0-4), F. Mistò 4 (1-9), Biasion (0-1), Petronyte 2 (0-1), Premazzi 2 (0-2), Sorrentino 1 (0-3, 0-2), A. Visconti 9 (3-8, 1-7), Rossi 11 (1-5, 3-7), Polato 4 (2-3). Ne: I. Sonzini, Fontanel. All. L. Visconti.

Classifica (dopo 26 giornate): Costa Masnaga 44; Crema, Villafranca 42; Moncalieri 36; Castelnuovo S. 34; Udine 32; Vicenza 28; Itas Bolzano 24; Carugate, Milano 22; Marghera 20; Albino, San Martino di L., Ponzano 16; Valbruna Bolzano 12; VARESE 10.