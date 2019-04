Sea raddoppia gli utili, crescono di 52 milioni

L’Assemblea degli Azionisti di Sea ha approvato infatti, nella sede legale di Linate, il bilancio d’esercizio 2018 della società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Linate. Un bilancio che conferma un anno di grande crescita per gli scali milanesi, nonostante una flessione nel cargo (-3,3%), spia dell’incerta situazione economica italiana ed europea.

I ricavi della gestione si sono attestati a 684 milioni di euro, in crescita del 5,5% rispetto al 2017; EBITDA: il guadagno prima delle tasse, è di 281,9 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto all’esercizio precedente (+5,4% al netto delle poste non ricorrenti). L’utile netto del Gruppo si attesta a 136,1 milioni di euro in crescita di 52 milioni (+61,9%) rispetto al 2017 che incorporava, oltre a costi non ricorrenti, anche 25,3 milioni di euro di svalutazione crediti Alitalia.

La posizione finanziaria netta è a quota 399,6 milioni di euro, in miglioramento di 109,3 mi-lioni di euro.

La Capogruppo SEASeaS.p.A. ha chiuso l’esercizio 2018 con ricavi pari a 693,1 milio-ni di euro2, in crescita del 5,8% rispetto all’esercizio precedente. L’EBITDA è pari a 267,9 milioni di euro e l’utile netto della Società risulta pari a 123,5 milioni di eu- ro.

L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 98.800.000,00, per un importo di Euro 0,3952 per azione, corrispondente ad un pay out ratio dell’80% circa. Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 20 giugno 2019.

L’Assemblea degli Azionisti ha nominato Pierfrancesco Barletta, Michaela Castelli, Davide Amedeo Corritore, Patrizia Michela Giangualano, Luciana Sara Rovelli, Armando Brunini e Rosario Mazza Consiglieri d’Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l’Assemblea, ha deliberato di nomina-re Michaela Castelli Presidente e Davide Amedeo Corritore Vice Presidente non esecutivo della Società.

Il direttore generale Armando Brunini è stato confermato dal nuovo Consiglio nella carica di Amministratore Delegato.