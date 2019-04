Serie C in diretta: Alessandria – Pro Patria

Sfida storica per la Pro Patria, che scende in campo al “Moccagatta” per affrontare l’Alessandria allenata dall’ex Alberto Colombo. Potrete prendere parte attivamente alla nostra diretta commentando e tramite gli hashtag #DirettaVn e #AlessandriaProPatria per interagire sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI