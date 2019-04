Sesto Fiorita, la città si tinge dei colori della primavera

Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera sestese, Sesto Fiorita. Il cuore di Sesto Calende (le centrali Piazze Garibaldi e De Cristoforis) sarà il centro nevralgico della mostra mercato dei Fiori di Primavera, in programma dal 25 al 28 aprile.

La piazza sarà riservata alle storiche realtà florovivaistiche del Lago Maggiore che riempiranno ogni angolo offrendo un tocco unico di colore. Non solo fiori ma anche servizi: infatti saranno presenti realtà che offrono un qualificato servizio legato al Mondo dei Fiori e Giardini. Macchine per la manutenzione, servizi per l’irrigazione ed attrezzature per il taglio di piante anche con l’uso di alte piattaforme. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Sesto Calende con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, gode anche del supporto di ConfCommercio Gallarate Malpensa e del locale Gruppo Commercianti&Artigiani.

Sesto Fiorita è contaminazione e non a caso si potranno scorgere angoli fioriti anche in Via Roma, a ridosso della Biblioteca Comunale, per iniziativa dei locali commercianti. Qui Giovedì 25 Aprile ci sarà anche un Mercato dei Contadini delle Langhe ospitato in un attività di Piazza Mazzini Curiosa sarà anche la Vetrina Animata e Fiorita che vivacizzerà, lo stesso giorno, la Piazza Garibaldi a partire dalle 15 e 30 grazie alla felice intesa tra alcuni negozi ed un noto florovivaista.