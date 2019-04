Sette giorni da leggere e da scrivere: ecco i premi della Settimana della Lettura

Una settimana tra letteratura e poesia, conclusa con il premio per gli studenti che hanno partecipato al concorso legato alla Settimana della Lettura delle scuole di Gallarate.

Migliaia gli studenti che hanno avuto l’opportunità di dialogare con scrittori e poeti, centinaia i materiali pervenuti al concorso, novantasei i lavori premiati nelle varie sezioni: racconti, poesie, rappresentazioni teatrali, fotografie, video.

Sabato pomeriggio, alle scuderie Martignoni, c’è stato il momento conclusivo con le premiazioni, alla presenza dei dirigenti Marina Bianchi, Daniele Chiffi, Francesca Cappello, Barbara Pellegatta, della vicaria Giovanna De Luca, dei referenti di progetto Annitta Di Mineo, Grazia Bonsignore, Nadia Bottini, Caterina Cipolla Mariarosa Forti, Fabio Mattia, Mariangela Merola, Manuela Regazzo, Ileana Ridolfo, Maurizio Stumpo, dei docenti, degli studenti e dei loro genitori.

Medaglie, coppe e libri sono stati donati dalle librerie Biblos, Bustolibri, Carù, La Rinascita e C. A. SA Edizioni.

Settimana della lettura Gallarate, i premiati

INFANZIA

RACCONTI

I.C. DE AMICIS

I premio: In fondo al mare

Infanzia Lionni-Sciarè. Sez. A bambini 5 anni: Bizguirne Jannat, Gulli Martina, Javed Shazaeb, Palmieri Matteo, Porfiroui Eliza Maria, Sharaz Manahal, Tepenisi Elisabetta Elena. Ins. Cogo Gabriella

II premio: Lo squalo e il pesciolino

Infanzia Lionni-Sciarè. Bambini 5 anni: Costantino, Denis, Elisa, Edoardo, Filippa, Haajra, Ibrahim, Iolanda, Pablo. Ins. Mannarino Luisella

III premio: Il Gufo lunedì

Sez. Gruppo 4 anni: Filippo Renato, De Blasi Miriana, Guazzi Lorenzo, Tocci Eva, Michael Thomas, Castaldi Beatrice. Ins. Perani Marialisa, Piludu Grazia

POESIA

I.C. DANTE

I premio: Acqua

Scuola infanzia Mariele Ventre. Sezione A- Pulcini: Ambrosi Mattia, Baldelli Emma, Muhammad Abdullah,, Bianchi Aurora, Ielmini Alessandro, Arcuri Valeria, Dedej Marta.

Sezione C-Orsetti: Bianchi Margherita, Olteanu Clara, Aubameyang Jayson, Pardo Angelica. Ins.: Brusa Paola, Panzeri Elena, Palmati Maria, Schiavini Anna

II premio: Carnevale a scuola

Sezione B-Coccinelle: Arcuri Claudio, Brufatto Andrea, Ciprian Alessandra, De Gregori Alessandro, Martorella Samuele. Ins.: Busollo Viridiana, Paviglianiti Caterina

I.C. DE AMICIS

I premio: Giochiamo con i nostri nomi

Sez. B: Richiamo Francesca, Sansone Sveva, Del Quercio Mia, Freddo Francesco, Rizzo Violante, Islam Lin. Ins. Nucera Silvana-Gemelli Anna

II premio: Cambia il tempo

Munari-Sez. B: Tocci Eva, Scordo Alessia, Ferraro Antonio, Pasquale Mattia, Colombo Matteo, Giulia Matossi Ins. Nucera Silvana-Gemelli Anna

III premio: Amicizia

Munari-Sez. A: Camila Zarate, Martina Caso, Leonardo Marasco, Amanda Velaj, Maria Mazhar, Ins. Valentina Dall’Osto e Caterina Crisalli

FOTOGRAFIA

I.C. PONTI

I premio: Parole energizzanti

Bambini di 5 anni: INFANZIA C. COLLODI di Pradisera- sez. A_sez. B- sez c- sez D- sez E._ docente Bardelli

VIDEO

I.C. PONTI

I premio: Ballando con il buio

(infanzia Andersen) gruppo dei grandi- docente Gallone

I.C. DANTE

I premio: L’alfabeto

Sezione A- Pulcini, Sezione B-Coccinelle, Sezione C-Orsetti. Ins.: Brusa Paola, Schiavini Anna

PRIMARIA

RACCONTI

I.C. PONTI

I premio: La festa tanto desiderata

Mistrorigo Giorgia (5A). Ins. Valeria Umbrello

I.C. DANTE

I premio: Residenza Arcadia

Arianna Pece, 5 A. Ins. Cioffi Pina

II premio: STELLE CADENTI… CERCASI

Frattini Carlotta, Tronconi Rachel, 3°. Ins. Scaltritti Grazia

III premio: IL BOSCO MAGICO

Paronuzzi Eva, Ponce Anai, 5°. Ins. Cioffi Pina

I.C. DE AMICIS

I premio: Il Mito: Il Dio Vulcan

Davì Martina, Bodini Chiara, Milani Viola, Schifano Angelo, Maran Gioele (3 A-Sciarè). Ins. Sanfilippo Ombretta

II premio: Il gufo saggio e la cornacchia ingorda

Ciaccia Emanuele, Favino Thomas, El Atraoui Israe, Gorla Giulia, Uddin Evan (3 B- Sciarè). Ins. Menfi Angela

III premio: Aiutiamo la Terra

Hinostroza Antonela Sophie, Huaman, Raffaglio Francesca, Ramaj Arsela (5 A- Sciarè). Ins. Divittorio Tiziana

POESIA

I.C. DANTE

I premio: Diverso e uguale

Bandera Tommaso, Pozzi Ludovica, Hassan Asa K. I., Antonini Alessandro, Gaglioti Samuele, 2 B. Ins. Tumbiolo Raffaella

II premio: Dentro ogni libro

Galli Greta, Mejia Torres Luia O, Morganti Sofia, Oukammou Imrane, Polimeno Sofia, Podzerka Laura P., Vera Perez Sebastian S., 2B. Ins. Tumbiolo Raffaella

III premio: Da grande

Colombo Carolina, D’Auria Federico, Pece Arianna, 5 A. Ins. Cioffi Pina

I.C. DE AMICIS

I premio: Tristezza

Galli Sara, Kola Gentjan, Marku Nicolò, Martinoli Rebecca, Pisa Francesco (5 A- Cedrate). Ins. Mura Savina.

II premio: La mano della mamma

Aldrighetti Luca, Castelnovo Pietro, Fasciani Massimo (5- B- Cedrate). Ins. Zattini Caterina

III premio: La partita

Colombo Christian, Haddad Mohamed, Freddo Tommaso, Macchi Silvia, Maffioli Lucas (5 A Cedrate). Ins. Mura Savina

I.C. GEROLAMO CARDANO

I premio: La meraviglia

Bonomo Nilde, Speciale Aurora, 3 A. ins. Marelli Daniela

II premio: La speranza

Nicholas Del Bene, Aurora Disconzi, Emanuele Rizzo, Mattia Noto, 4 B. Ins. Sara Piperno

III premio: Mi sento arrabbiato

Francesca Nichilo, Kiara Kacaj, Sebastian Cucos , Luca Cavallaro, 3 B. Ins. Alessandra Fornari

FOTOGRAFIA

I.C. DANTE

I premio: Comunichi – Amo

El Makaoui Abderrahmane – Lancia Federico – Monzeglio Daniela – Sartori Anita – Zhang Zi Yi, IV C. Ins. Esposito Gabriella

II premio: Interscambio dei saperi

De Maria Nicolò, Dellea Alessandro, Morosi Alice, Raimondi Elisabetta – Rosarin David – Trevisan Alessandro, IV C. Ins. Esposito Gabriella

III premio: Un libro nella testa

Classe 5 A Ins. Cioffi Pina

VIDEO

I.C. DANTE

I premio: I supereroi della 1 B

Classe 1 B, Ins. Boccuto

II premio: Lasciamo i videogiochi e..iniziamo a leggere

Classe 3 B. Ins. Paola Colombo

SECONDARIA DI 1° GRADO

RACCONTI

I.C. PONTI

I premio: Un’esperienza di vita

De Luca, 3 E. Prof.ssa Ciavarella Antonietta

II premio: Kledy

Giada Brancaglion, Giorgia D’Amato, Xhesika Tosku, 2 E. Prof.ssa Lidia Bruschi

III premio: Il ragazzo che diventa capocannoniere

Alessandro Dalla Costa, Davide Frinculescu, Davide Zoia, Fabian Grishaj, Mattia Pieretti, 2 E. Prof.ssa Lidia Bruschi

I.C. DANTE

I premio: Una nuova vita

D’Onofrio Alissa, 3E, Prof.ssa Smecca

II premio: Lontani ma vicini

Magnani Sveva, Aventi Margherita Maria, 2C. Prof.ssa Zausa Patrizia

III premio: I miei ricordi

Noemi Salvatore, II H Prof.ssa Manuela Regazzo

I.C. DE AMICIS

I premio: Sovrappensiero è un posto bellissimo

Valentina Barlocco, 2B Prof.ssa Ileana Ridolfo.

II premio: Il passato a colori

Classe 2C, Prof.ssa Boccato Monica.

III premio: I colori di Mario

Martin Riccardo, 3C. Prof. Rosalba Ghiringhelli

I.C. GEROLAMO CARDANO

I premio: La mia Roccia

Giulia Senaldi, 3C Prof.ssa De Molli Silvia.

II premio: Verba volant, scripta manent

Arianna Brogioli, 3D. Prof.ssa Elisa Alimi

III premio: Caro diario

Chiara Fumagalli, 3 B. Prof.ssa Maria Riccio

POESIA

I.C. DANTE

I premio: Il mio paesello

Filippo Dellea , 2 A. Prof.ssa Romana Valli

II premio: La partita

Ludovico Minella, 3 C. Prof.ssa Iole Ravenda

III premio: Diverso da me

Beatrice Carù, 3 C. Prof.ssa Iole Ravenda.

I.C. DE AMICIS

I premio: Gocce

Chiara Ferraro, 2 A. Prof.ssa Oddo

II premio: La cecità

Marco Giudici, 3 C, Prof. Rosalba Ghiringhelli.

III premio: L’arcobaleno di tutti

Apicella Mariachiara, 1C. Prof.ssa Botrugno Luciana

I.C. GEROLAMO CARDANO

I premio: La mia famiglia

Sofia Ludwig. 1 D Prof.ssa Giada Noto

II premio: Non dimentichiamo

Edoardo Marnati,3B. Prof.ssa. Maria Riccio

III premio: T’immagino

Rodolfo Fiorito, 3 A. Prof.ssa. Giovanna Rossetti

I.C. PONTI

I premio: L’amore di una nonna

Cardillo Grazia, 2C. Prof.ssa Ciavarella Antonietta

II premio: La danza

Lucrezia Senesi, 3 F. Prof.ssa Nadia Bottini

III premio: Guardo fuori dalla finestra

Treccani Martina, 3F. Prof.ssa Nadia Bottini

FOTOGRAFIA

I.C. DANTE

I premio: La bellezza della natura

Sofia La Mantia, 3 F. Prof.ssa Duchini Chiara

II premio: Sull’acqua

Aurora Islamaj, 2 H. Prof.ssa Regazzo Manuela

III premio: Diversamente pelosi

Cavallero Margherita, 2C. Prof.ssa Zausa Patrizia

I.C. PONTI

I premio: Un Paradiso Naturale

Lorenzo Calesini, 3F. Prof.ssa Nadia Bottini

II premio: Senza Limiti

Chirea Maia, 3B. Prof.ssa Arcovito, Cinzia.

III premio: La luce è vita_Milano_GalleriaVittEman

Andrea Cavallero, 3F. Prof.ssa Nadia Bottini

I.C. GEROLAMO CARDANO

I premio: Ricordi del passato

Chiara Saporiti, 2C. Prof.ssa. Rossana Debora La Rosa

II premio: Meraviglie di Sicilia

Alessandro Attolini, 1F. Prof.ssa Agnese Borantini.

iII premio: Spettacoli nella notte

Federico Attolini, 3F. Prof.ssa Maria Pisano

VIDEO

I.C. DANTE

I premio: Dipendent day

Addonato Manuel, classe 1A

II premio: No all’abbandono dei cani

Colombo Beatrice, Garvini Giulia, 2 B. Docente di riferimento Barbara Fogagnolo

I.C. GEROLAMO CARDANO

I premio: L’Amico

Alessandro Attolini e Leonardo Azzimonti, 1F. Prof.ssa Agnese Borantini

II premio: Le donne che hanno cambiato il mondo

Marta Cantarello, Michela Crisafulli, Giulia Contini, Christel Flora, Clara Francese, 1F. Prof.ssa. Agnese Borantini

III premio: Le parole sono luce

Ginevra Amicone e Lisa Di Giandomenico, 2D. Prof.ssa. Caterina Cipolla

SECONDARIA DI 2° GRADO

RACCONTI

I.S.FALCONE

I premio: IN UN BATTITO D’ALI

Shkurti Alesia, 3CT. Prof.ssa Daidone Giusi

II premio: LA VERA AMICIZIA

Russo Sara, 3CT. Prof.ssa Daidone Giusi

III premio: Parte di me

Giuseppe Ciuffo, Aurora Franchini, Giulia Locarno, Emiliano Loise, Cesare Piscitelli, 1BT. Prof.ssa Valeria Saccani

I.S.PONTI

I premio: Le affinità elettive

Giorgio Iametti, Ruben Prometti, IV A BIO – Prof.ssa Assunta Alparone

II premio: Da lustrascarpe a king delle scarpe

Luise Giovanni, Morabito Gabriele, 4 ATE. Prof.ssa Cosentino Francesca .

III premio: Esperienza di vita: Mai abbattersi!

Emanuele Cacciatore, 2 Operatori Elettronici, Prof.ssa Filenia Stefanachi

ISTITUTO GADDA ROSSELLI

I premio: Il tesoro inaspettato

Zucconelli Sara, 1D. Prof.ssa Marelli Assunta

II premio: Il lato oscuro dell’anima

Busellato Arianna, Di Novara Salvatore, Mondadori Riccardo, Gjini Jessica, Camparmò Marco, 2D. Prof.ssa Marelli Assunta

III premio: La svolta

Buliga Alex, Morniroli Alice, Bressan Gianluca, Nahal Marwane, 2D. Prof.ssa Marelli Assunta

LICEO SCIENTIFICO SACRO CUORE

I premio: La primavera

Gaia Bruna De Caro, 1A, Prof.ssa Anna Doglio

POESIA

I.S.FALCONE

I premio: Arco di Idra

Vanzulli Loris, 3 BPF. Prof.ssa Annitta Di Mineo

II premio: Rinasci primavera

Elisa Gasparoli, 3 BPF. Prof.ssa Annitta Di Mineo

III premio: Cerchio di vita

Perotta Alice, 3 BPF. Prof.ssa Annitta Di Mineo

I.S.PONTI

I premio: Io sono il mare

Dalla Grana Danny IV A BIO – prof.ssa Assunta Alparone

II premio: COME UN RAP

Classe IV A BIO – prof.ssa Assunta Alparone

FOTOGRAFIA

I.S.FALCONE

I premio: La solitudine di se stessi

Leone Viola, 3BPF. Prof.ssa Annitta Di Mineo.

II premio: Le altre strade

Ranzoni Mattia, 3BPF. Prof.ssa Annitta Di Mineo

III premio: Acqua cristallina

Franguelli Arianna, 3 BPF. Prof.ssa Annitta Di Mineo

CFP

I premio: La luce del sapere

Manuel Dall’ Ara e Riccardo Bisquola, IV anno ” Tecnico delle Lavorazioni Artistiche”, Prof.ssa Maringela Merola

VIDEO

I.S.FALCONE

I premio: Sii te stesso (No al bullismo)

Davide Beretta, Giorgia Capitani, Lorenzo Colombo, Letizia Manani, Alberto Mistro, Nikola Durisova, Serena Tosetto; 3BT Prof. Fabio Mattia

II premio: Trova qualcuno

Alice Savoldo, Martina Mangano, 3 BPF. Prof.ssa Annitta di Mineo

III premio: Pensaci (No al fumo)

Serena Calderoni, Sofia Cattaneo, Ilham Charraf, Giorgia Failla, Luca Marini, Martina Marra, Elena Vignaroli, 3BT. Prof. Fabio Mattia

I.S.PONTI

I premio: Le parole sono luce

Francesca Puricelli, Giorgia Ustillani, Matilde Viezzoli, Barbara Martel, Doaa Chrifi, 3B BIO, Prof. Paola Sorrentino