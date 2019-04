Si finge funzionario della Regione per truffare una scuola materna

Si finge funzionario della Regione Lombardia per truffare una scuola materna di Varese. Il colpo riesce in parte, ma lo sconosciuto truffatore viene denunciato.

I fatti nella tarda mattinata di martedì 16 aprile. La coordinatrice di un asilo varesino riceve una chiamata da un sedicente funzionario dell’ufficio ragioneria di Regione Lombardia, che si qualifica come “Dottor Maris” e chiede alla sua interlocutrice la restituzione in breve tempo di 3400 euro versati per errore dalla scuola alla Regione, pena il blocco dei pagamenti provenienti da Palazzo Pirelli.

La coordinatrice, allarmata dalla chiamata, ha subito avvisato il presidente dell’istituto scolastico in questione; questi ha chiamato subito il numero del sedicente funzionario della Lombardia, che ha confermato la richiesta: a quel punto il presidente ha provveduto a prelevare la cifra richiesta dal conto della scuola per versarlo su quello indicato dal “Dottor Maris”. Ad una successiva richiesta di versare altri 2400 euro per un ulteriore errore, questa volta nel calcolo del conteggio dei pasti, sia la coordinatrice che il presidente della scuola varesina si sono insospettiti, hanno effettuato qualche controllo doveroso in più (di “Dottor Maris” in Regione non ne sanno nulla) e si sono rivolti ai carabinieri per denunciare la truffa.

Stando alle dichiarazioni del presidente della scuola materna, il sedicente “Dottor Maris” parlava con accento meridionale, ma sembrava conoscere bene il territorio varesino. Indagano i carabinieri della stazione di Varese.