Social per tutti, giovani esperti spiegano i social ai non più giovani

Social per tutti. Giovani esperti spiegano internet e Facebook ai non più giovani è il corso a cura di Marco Bongiorno e Dario Caprai pensato per tutti coloro che appartengono alla terza età e vogliono rimanere al passo con i tempi, al via lunedì 15 aprile alle ore 17 nella sala Genocchio della Biblioteca Civica Negroni di Novara, in corso Cavallotti 6.all’interno del progetto di promozione culturale a cura dei giovani volontari del Centro Novarese di Studi Letterari.

Il primo appuntamento del 15 aprile è dedicato al social network fondato da Mark Zuckerberg, con altri colleghi, nel 2004. Facebook, in origine Facemash, era originariamente stato progettato esclusivamente per gli studenti dell’università di Harvard, ma fu presto aperto anche agli studenti di altre scuole della zona di Boston, della Ivy League e della Stanford University. Facebook raggiunse un enorme successo; secondo Alexa è il terzo sito più visitato al mondo dopo Google e YouTube. Ha cambiato profondamente molti aspetti legati alla socializzazione e all’interazione tra individui, sia sul piano privato che su quello economico e commerciale.

Lunedì 29 aprile, sempre alle ore 17, il secondo incontro sarà dedicato ai tanti altri social presenti in rete. Da Instagram, social network che permette agli utenti di scattare foto, applicarvi filtri e condividerle in rete – nel 2012 l’azienda è stata comprata per un miliardo di dollari da Facebook -, fino a Twitter, servizio di notizie e microblogging su cui gli utenti postano e interagiscono con messaggi chiamati tweet, passando da LinkedIn, servizio web di rete sociale, gratuito (con servizi opzionali a pagamento), impiegato principalmente nello sviluppo di contatti professionali e nella diffusione di contenuti specifici relativi al mercato del lavoro.

Inoltre lunedì 13 maggio alle ore 17 sarà la volta di parlare più genericamente di internet e della sua portabilità. Dal controllare le e-mail a leggere un blog, dall’utilizzo dei social media al tenersi informati: la rete rientra certamente tra le più grandi e più importanti invenzioni del genere umano. Fino alle sue ultime reincarnazioni in smartphone e tablet. Non solo strumenti fautori di distrazione, ma indispensabili aiuti con cui orientarsi, tenersi in contatto e, perché no, lavorare.

L’ultimo appuntamento si terrà lunedì 27 maggio al solito orario in Biblioteca Negroni. Uno degli aspetti sociali mutati con maggiore evidenza dall’avvento di internet è quello dell’acquisto di qualsiasi tipo di bene (ma anche della sua vendita). Dai beni in formato digitale (musica, libri, film, videogiochi) fino a quelli più concreti (vestiti, alimentari e tanto altro ancora) è importante sapere su quali piattaforme fare affidamento e conoscere le caratteristiche peculiari di ognuna di esse.

SOCIAL PER TUTTI

APRILE-MAGGIO 2019

Biblioteca Civica Negroni, corso Cavallotti 6, Novara

GIOVEDÌ 15 APRILE ORE 17

Come navigo tra i “Mi piace”? Alla scoperta di Facebook

GIOVEDÌ 29 APRILE ORE 17

Non solo Mark Zuckerberg: gli altri social network

GIOVEDÌ 13 MAGGIO ORE 17

Posso usare internet tutti i giorni? Tra PC, smartphone e tablet

GIOVEDÌ 27 MAGGIO ORE 17

Fare la spesa con un click. E-commerce tra metodi e sicurezza

info 0321 1992282; segreteria@letteratura.it, www.novara.letteratura.it