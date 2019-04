Stragedie, la pastasciuttata antifascista cerca “attori” per narrare le stragi

Il Comitato Antifascista Busto Arsizio si prepara al 10° anniversario della storica pastasciuttata antifascista dei fratelli Cervi e propone un percorso per la creazione di narrazioni intitolato Stragedie. In occasione dell’iniziativa programmata per il 20 luglio sarà realizzata un’opera che raffigurerà plasticamente i luoghi che nel nostro Paese sono stati segnati da stragi nazi-fasciste e massacri fascisti che hanno stravolto il tempo di pace.

Sarà lo svolgersi di un filo nero mai definitivamente interrotto che attraversa il nostro Paese a partire dagli anni del Fascismo e della sua guerra a fianco dei nazisti per giungere fino al nostro presente.

Ogni partecipante al percorso sarà chiamato a divenire “testimone narrante” affiancato ad un luogo toccato da strage, che si “attiverà” all’approssimarsi dei visitatori. Sarà esperienza di conoscenza dei fatti e delle storie, scrittura e narrazione.

Le stragi non sono solo numeri e date. Sono morti e ferite, sottrazioni di vite, e per chi continua, tragedie presenti ed infinite. Sono stragi impunite. Come scrive Wu Ming “le storie sono asce di guerra da disseppellire”.

Il percorso inizierà a maggio 2019 (gli appuntamenti di preparazione avranno cadenza settimanale) ed è rivolto a chiunque a partire dai 16 anni. Si richiede una conoscenza di base della Storia del Novecento e dei fatti a cui si riferisce questa esperienza.

Il percorso sarà gratuito, anche se sarà ben accetto qualsiasi tipo di sostegno alla vita del Comitato Antifascista. Per informazioni e partecipazione al percorso contattare Elis al n. 338 641 4115 o inviare mail a comitatoantifascista.bustoa@gmail.com