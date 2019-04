Strategie di business e marketing online, una serata a Varese con Robin Good

Come si diventa un punto di riferimento credibile su internet? Come ci si distingue dagli altri quando tutti urlano, pubblicano e condividono a più non posso?

Robin Good è un esperto di comunicazione, pubblica sul web e vive di Internet dal 1998 e per dare una risposta a queste domande suggerisce una strategia basata sul posizionamento di nicchia, sulla condivisione di vero valore e sulla capacità di coltivare un seguito di fan appassionati per i quali creare prodotti e servizi su misura.

Su tutto questo Robin Good ha pubblicato un libro che si chiama “Da brand a friend”, un invito ad abbandonare i metodi e le tattiche del marketing tradizionale per entrare finalmente in dialogo con i propri clienti e sviluppare business online di lunga durata, fondati sulle relazioni e sulla fiducia reciproca.

Ha scelto di presentarlo attraverso un lungo tour che attraversa l’Italia e che passerà da Varese giovedì 16 maggio per una serata organizzata insieme a Varesenews alle 17.30 al teatro Santuccio di via Sacco 10 a Varese.

L’evento è pensato per imprenditori⁣, consulenti, esperti di settore⁣⁣, insegnanti, formatori, giornalisti, ⁣⁣attività commerciali, negozi con presenza online.⁣⁣ La partecipazione è completamente gratuita ma richiede la prenotazione a questo link.

Giovedì 16 maggio l’evento avrà inizio alle 17.30 e durerà due ore strutturate in tre diversi momenti: il Business-Dating , con l’opportunità concreta di conoscere di persona altri imprenditori del posto e di poter scambiare rapidamente informazioni e contatti; la presentazione di Robin Good ⁣⁣e la condivisione di casi reali di piccoli imprenditori online e delle strategie e degli strumenti utilizzati con consigli su come differenziarsi da concorrenza e aumentare la propria reputazione e credibilità; e infine lo spazio per le domande e alle richieste di feedback su progetti specifici (siti web, pagine web, altri progetti digitali). ⁣⁣

