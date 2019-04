A teatro con gli Amis dul Mario per Asla e Mensa del Padre Nostro

La Compagnia teatrale “I amis dul Mario” mette in scena la commedia dialettale “Metti una suocera in casa”

che andrà in scena sabato 13 aprile, alle ore 21, al teatro di via Dante.

I biglietti per la commedia dialettale in tre atti di Franco Roberti si possono acquistare in prevendita al bar Fourteen di via Vittorio Veneto. Costo 10 euro.

L’incasso sarà devoluto in parte all’AISLA (Ass. It. Sclerosi Laterale Amiotrofica) e in parte a La Mensa del Padre Nostro.