Tommaso e Giovanni: si avvera il sogno promesso al Varese Pride

Grande festa in vista per il presidente di Arcigay Giovanni Boschini: per lui e per il suo compagno Tommaso Tramonte è in vista la cerimonia per l’unione civile.

Dopo che Tommaso ha “chiesto la sua mano” al Varese Pride dell’anno scorso, davanti a centinaia e centinaia di persone, rendendo il pride varesino il più romantico d’Italia, ora è arrivato il momento di suggellare la loro vita in comune anche all’anagrafe.

L’appuntamento per gli amici è il 7 settembre prossimo: ad annunciarlo è stato lo stesso Giovanni Boschini, con una semplice frase sul suo profilo Facebook: “Sabato 7 settembre alle 10.30 io e Tommaso ci uniremo civilmente a Varese. Siete tutt* invitat*”.

A celebrare l’Unione sarà Davide Bestetti, consigliere Arcigay.