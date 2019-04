Torna il Festival dei curiosi tra arte, attualità e letteratura

A Malnate sta per tornare il Festival dei Curiosi. La kermesse, giunta alla sua seconda edizione, sarà presentata lunedì 15 aprile, per poi entrare nel clou nel prossimo mese di maggio. Rispetto alla prima edizione, che l’anno scorso ha registrato oltre mille presenze, quest’anno ci sarà una novità per quanto riguarda la sede: gli eventi infatti, sempre tutti a ingresso gratuito, si svolgeranno in parte nell’affascinante Villa Monte Morone, in parte ai piedi della stessa collina, nella splendida Cascina Diodona.

Come l’anno scorso, invece, l’Accademia dei Curiosi, piccola associazione culturale che organizza il festival, proporrà una carrellata di eventi ad alto tasso culturale ma accessibili a tutti, grazie all’impostazione divulgativa e alle grandi capacità narrative dei protagonisti, che sapranno conquistare l’attenzione del pubblico stimolandone la curiosità. Il programma è davvero ricco di spunti: si parlerà di arte e di attualità, di letteratura e di enogastronomia, di storia e di sport.

I protagonisti, infatti, diversissimi tra loro, sono accomunati però dall’abilità narrativa e dalla capacità di coinvolgere, incuriosire, emozionare il pubblico.

Gli eventi che si svolgeranno a Villa Monte Morone, inoltre, saranno preceduti dalla possibilità di visitare quel luogo magico, ricco di storia e di leggende: il sito, infatti, situato al centro di un grande parco sulla sommità del colle che sovrasta Malnate, rappresenta un unicum, con il santuario dedicato alla Vergine inglobato all’interno di una villa che comprende anche una cisterna, un’antica torre riadattata a campanile e una necropoli longobarda.

“La possibilità di visitare il sito di Monte Morone rappresenta un motivo in più per partecipare al festival -spiega il Presidente dell’Accademia dei Curiosi, Massimiliano Naressi – Anche quest’anno abbiamo cercato di offrire un menu ricco, in grado di solleticare la curiosità del pubblico che speriamo numeroso come l’anno scorso. L’ingresso agli eventi è gratuito e non serve prenotazione, basta la voglia di scoprire qualcosa di nuovo e di interessante. La nostra è una piccola associazione culturale che però si sta impegnando moltissimo per dare piena attuazione alla propria mission, che è appunto semplicemente quella di ‘fare cultura’. La nostra ricompensa sta tutta nella partecipazione del pubblico. Vi aspettiamo!”

Ecco una prima sintesi del programma:

Lunedì 15 aprile, Sala Consiliare di Malnate, via De Mohr: presentazione della seconda edizione del festival e, a seguire, approfondimento dal titolo “Mentre Leopardi vagheggiava l’Infinito…”.

Domenica 5 maggio, ore 17.30, Villa Monte Morone: Toni Capuozzo presenta il suo libro “La culla del terrore”

L’incontro sarà preceduto, alle ore 16.30, da una visita guidata al sito.

Giovedì 9 maggio, ore 20.30, Cascina Diodona: Vito Romaniello presenta Italia Foodball Club.

Domenica 12 maggio, ore 17.30, Villa Monte Morone: incontro con Paolo Borghi e la sua arte.

L’incontro sarà preceduto, alle ore 16.30, da una visita guidata al sito.

Giovedì 16 maggio, ore 20.30, Cascina Diodona: Claudio Bossi parla de “I misteri del Titanic”.

Giovedì 30 maggio, ore 20.30, Cascina Diodona: Michele Gazo presenta il suo libro “I Medici. Lorenzo il Magnifico”.