Torna “Fuck the Cancer”, tre giorni di festa e solidarietà

Torna “Fuck the Cancer”, in programma il 24, 25 e 26 maggio a Villa Tatti Tallacchini di Comerio. Un giorno in più per questa seconda edizione dell’iniziativa organizzata dalla Fondazione Giacomo Ascoli e il cui ricavato delle diverse iniziative è interamente dedicato al rafforzamento del Day Center inaugurato lo scorso 29 marzo, destinato ai bambini malati di tumore.

Un programma intenso e molto ricco, nato da un’idea della Curva Nord, in memoria di Erika Gibellini, scomparsa a causa di una leucemia. L’iniziativa è stata interamente presentata in comune a Varese sabato mattina, 13 aprile. L’Assessore Roberto Molinari: «Partire da un fatto drammatico dimostra come ci sia la possibilità di trasformare un evento tragico in qualcosa di positivo. Come Comune di Varese non possiamo che rispondere di sì a iniziative di solidarietà come questa».

Gianluigi Mentasti, direttore scientifico della fondazione Giacomo Ascoli: «Noi vogliamo ringraziare intensamente i ragazzi della Curva Nord per questa iniziativa che hanno creato in onore e in memoria di Erika. Questo ha portato alla fondazione, durante le scorse edizioni, 120mila euro che si aggiungono a quelli che la fondazione raccoglie con altre iniziative. Il 29 marzo è stato è stata fatta l’inaugurazione del Day Center grazie a tutte queste donazioni. Questa nuova edizione del “Fuck the Cancer” sarà importantissima per regalare l’ampliamento di questo centro di assistenza per i bambini malati di cancro».

Oltre alle tante iniziative, vi sarà anche l’asta con le maglie dei grandi campioni. Si partirà il 22 aprile dalla pagina Facebook della Fondazione Giacomo Ascoli. L’asta online si chiuderà il 21 maggio e riprenderà dal vivo nei giorni dell’iniziativa. Chi vince l’asta online ha la possibilità dell’ultimo rilancio al termine dell’asta dal vivo.

È stato poi organizzato un contest Instagram, legato al braccialetto “fuck the cancer”. Partecipare è semplice: basta scattare una foto che metta in evidenza il braccialetto, realizzata dove si vuole e postata su Instagram con l’hashtag #perErika e taggando l’account @fuckthecancer.