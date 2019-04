Trentamila euro per portare la cultura nei quartieri

E’ stato pubblicato l’avviso per le iniziative di interesse pubblico nell’ambito del “Progetto cultura – Quartieri anno 2019”. L’Amministrazione comunale, anche per quest’anno, ha posto particolare attenzione all’universo in continua evoluzione dei quartieri e dei rioni, finanziando e supportando con uno stanziamento per l’intero bando pari a 30.000 euro le realtà che intendono realizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree meno centrali ma caratteristiche della città, favorendo e ampliando gli appuntamenti culturali e partecipativi da realizzare nei contesti rionali.

Nelle prossime settimane, ci sarà quindi la raccolta di manifestazioni d’interesse volte alla realizzazione di eventi all’interno delle diverse realtà di quartiere e rionali di Varese, con la presentazione di idonee proposte progettuali, da gestire mediante accordi di partenariato con il Comune.

Nel periodo compreso tra metà maggio e settembre potranno stringere rapporti di collaborazione in ambito sociale, culturale, ambientale e di promozione sportiva, le associazioni del terzo settore, gli enti ecclesiastici e altri enti privati non a scopo di lucro che metteranno a disposizione delle comunità i loro know-how organizzativi e che potranno avvalersi di partner operativi e di sponsorizzazioni di terzi, oltre a quelle già ricevute dall’Amministrazione, per la realizzazione degli eventi proposti.

«Abbiamo sperimentato, in questi anni, come il poterci confrontare con queste realtà di quartiere permette non solo una crescita ma anche lo svilupparsi di uno spirito di collaborazione evidenziato in tutte le comunità coinvolte – ha commentato Francesca Strazzi, assessore ai Quartieri – Anche quest’anno, con l’arrivo dell’estate, l’Amministrazione vuole aiutare concretamente le varie associazioni, siano esse di volontari, ecclesiastiche o di altra natura, a rendere più vive e partecipate le castellanze cittadine».

Il 2018 si è concluso con un bilancio positivo di 23 tappe nei rioni con migliaia di persone incontrate e di 2 bandi nei periodi estivo e natalizio che hanno portato in città rispettivamente 73 e 51 eventi. «Questo è importante per il Comune – conclude l’assessore – perché ci permette di essere parte dello storytelling di vita che è l’universo quartieri, un mondo in continua evoluzione e in continua crescita. Anche nel 2019 vogliamo essere presenti e far aumentare i numeri in termini di partecipazione».

Per illustrare le opportunità contenute nel nuovo bando l’amministrazione ha organizzato un appuntamento con tutte le realtà di quartiere e con tutti gli interessati per venerdì 12 aprile alle ore 10.00 presso la sala Matrimoni di Palazzo Estense.

Per tutte le informazioni e accedere al bando: http://www.comune.varese.it/altri-bandi