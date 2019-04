Il tribunale ha definito “discriminatorie” le norme per la mensa a Vigevano, esultano le associazioni

Nel 2017, prima del caso Lodi, l’amministrazione di Vigevano aveva stabilito che per l’accesso agevolato alla mensa le famiglie dovevano produrre documenti dei paesi d’origine e questo tagliò fuori dal servizio molte famiglie extracomunitarie. Ora i giudici del Tribunale di Milano hanno definito quel provvedimento discriminatorio.

La decisione dei giudici è stata accolta con entusiasmo dalle associazioni che da anni si battono contro quel provvedimento.

A Vigevano due associazioni lottano dal 2013 perché le mense scolastiche siano aperte a tutti i bambini, senza distinzione di nazionalità o reddito. Si chiamano “L’articolo 3 vale anche per me” e “Oltremare“.

È la rivista Redattore sociale a raccontare la storia del loro impegno nato alcuni anni fa: l’esperienza è nata quando l’amministrazione del Comune in provincia di Pavia ha deciso di eliminare la fascia di gratuità per la mensa scolastica e un gruppo di cittadini, tra cui molte insegnanti delle scuole di Vigevano, hanno deciso di costituirsi in associazione e raccogliere fondi.

In cinque anni, l’associazione “L’articolo 3 vale anche per me” è riuscita a raccogliere, insieme a “Oltremare”, poco più di 80mila euro e a pagare così il pasto per periodi più o meno lunghi a 528 bambini.

(Continua a leggere su Redattore sociale)