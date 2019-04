Trovata la soluzione per la formazione delle prime vergiatesi, nasce il pluriclasse

Dopo le preoccupazioni e la corsa ai ripari delle scorse settimane le scuole di Vergiate sono riuscite a trovare a trovare una quadra: la formazione delle classi prime delle scuole primarie per il prossimo anno scolastico ha trovato in questi giorni la soluzione auspicata che consente la continuità delle tre scuole di Vergiate, sia quella del ‘centro’ (De Amicis) che quelle delle frazioni (Cimbro e Corgeno).

La soluzione, che è stata approvata anche dall’UST di Varese il quale ha sempre seguito con attenzione la vicenda, prevede la formazione di due classi alla scuola De Amicis (con un totale di 39 iscritti); una classe a Cimbro con 14 iscritti (accolta dall’UST con la deroga entro il 10% sul minimo di 15) e un pluriclasse a Corgeno con 11 alunni.

Tutti i genitori degli alunni iscritti alla futura prima 1° e alla futura 5° classe della scuola di primaria di Corgeno si sono espressi favorevolmente in merito alla possibilità di formare una “pluriclasse”, al fine di mantenere l’iscrizione nel plesso di tutti coloro che lo richiedono.

Durante i diversi incontri le maestre e il dirigente hanno illustrato il progetto e l’organizzazione didattica del percorso. Il primo anno la pluriclasse interesserà gli anni 1°- 5° all’interno di un progetto di classi aperte che coinvolge anche il 4° anno del prossimo a.s. (attuale 3°) considerato che le attuali classi 3° e 4° (cioè le future 4° e 5°) già collaborano da diverso tempo in progetti musicale-artistici comuni.

“In concreto – spiega l’istituto scolastico – si prevedono attività laboratoriali per I’area musico-artistico-espressiva, che interessano le ore di arte immagine, musica, motoria e tecnologia. Queste attività verrebbero svolte a classi aperte da un’ insegnante titolare supportata da una delle due volontarie o da un docente in compresenza. In questo modo, grazie anche ad una risorsa in organico di fatto che sarà assegna dall’UST, la scuola garantisce a ciascuno dei gruppi classe interessati lo svolgimento del regolare programma scolastico. Questa soluzione permetterebbe di dare continuità al plesso anche nel 2020-21 in quanto una eventuale prima classe con ancora meno di 15 iscritti nell’anno potrebbe formare la pluriclasse con la prima di quest’anno e così di seguito”.